COMUNICATO STAMPA ANCORA SPACCIO AL BORGO VECCHIO ARRESTATO 28ENNE PALERMITANO 2(004).doc

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 07 marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

ANCORA SPACCIO AL BORGO VECCHIO

ARRESTATO 28 ENNE PALERMITANO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, insieme ai colleghi della

Stazione Centro, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, hanno

arrestato un 28enne palermitano, già conosciuto ai tutori dell’ordine e sottoposto alla misura

alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti.

I militari, nel quartiere Borgo Vecchio, hanno notato che l’uomo, appena uscito dall’abitazione di

un congiunto, continuava a guardarsi le spalle con circospezione e, per tale motivo, hanno

proceduto ad un controllo personale e domiciliare.

In un cortiletto interno all’abitazione ed in uso all’indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto sotto una

coltre di oggetti ed abilmente occultata, una busta contenente 888 grammi di marijuana mentre,

all’interno dei mobili della stanza da letto, è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 50

grammi. Sequestrata anche la somma di euro 320,00 provento verosimilmente dell’attività illecita.

Dentro l’armadio, inoltre, sono state recuperate 100 munizioni sia calibro 9 che 38 special detenute

senza alcuna autorizzazione.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione di residenza dell’indagato, sempre nel quartiere

Borgo Vecchio e poco distante, dove i militari hanno reperito anche materiale vario per il

confezionamento dello stupefacente.

Sono scattate così le manette per il palermitano che, per la detenzione abusiva di armi è stato anche

denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto

per il 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il munizionamento è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la

sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando

Provinciale Carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur

gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.