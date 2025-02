(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “SSN AL COLLASSO, MA GOVERNO PENSA A POLTRONE”

Roma, 26 feb. – “I dati sulla valutazione dei Livelli Essenziali di Assistenza diffusi dal ministero della Salute confermano l’immobilismo di questo Governo: 13 delle 21 regioni e province autonome risultano appena sufficienti, mentre le altre restano ben al di sotto della soglia minima per garantire un’assistenza adeguata. La situazione è identica a quella dell’anno scorso, segno che nulla è stato fatto per invertire la rotta. Eppure, in Commissione si discuterà il disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, un’occasione per intervenire seriamente sulla sanità pubblica. Ma anche questa volta il governo preferisce potenziare i ministeri con 150 nuove assunzioni di dirigenti e funzionari invece di investire su prevenzione, assistenza territoriale e riduzione delle disuguaglianze tra Nord e Sud. Intanto, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità, che avrebbero dovuto essere il fulcro dell’assistenza sanitaria sul territorio, sono ancora in alto mare. La realizzazione è in forte ritardo e, come se non bastasse, mancano ben 33mila operatori sanitari, impedendo di fatto il funzionamento di questa rete. Il risultato? Servizio sanitario nazionale al collasso, pronto soccorso intasati da accessi impropri, cittadini costretti a lunghe attese e migliaia di persone che rinunciano alle cure perché il sistema non è in grado di accoglierle. Questa è la realtà di un governo che in due anni e mezzo non ha fatto nulla per rafforzare la sanità pubblica, lasciando il Sud sempre più indietro. La soluzione della maggioranza per rimediare a tutto ciò sarebbe prolungare la vita lavorativa dei medici fino a 72 anni. Una misura che non farà assolutamente ridurre le liste d’attesa come previsto dal Decreto farsa del governo. Pertanto, sono pronto a portare questa vergogna in Parlamento. È inaccettabile che mentre milioni di cittadini soffrono per la carenza di medici e strutture, il governo spenda risorse per nuove poltrone invece di garantire un servizio sanitario efficiente per tutti. Basta proclami, servono investimenti immediati per ridurre le disuguaglianze e assicurare il diritto alla Salute in ogni parte del Paese”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle