(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 DL EMERGENZE, NAVE (M5S): GOVERNO PRIVO DI CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE, PNRR AL SUD FERMO

Roma, 26 feb. – “Siamo a questo ennesimo decreto omnibus del mese di febbraio; omnibus perché ci è stato messo di tutto e di più. Abbiamo scoperto invece che il concetto di emergenza del Governo è completamente differente non solo dal nostro e da quello dell’opposizione, ma anche da quello dei cittadini italiani. Per questo Governo l’emergenza, Presidente, è mettere su un aereo Almasri il prima possibile, per mandare a casa uno stupratore, mentre per gli italiani è poter pagare una bolletta. Ecco la differenza sostanziale. L’emergenza, per questo Governo di destra, è spendere centinaia di milioni per un canile d’oro in Albania, dove poter mettere gli extracomunitari, mentre per noi invece è poter dare ai nostri concittadini l’opportunità di un salario minimo e di vivere dignitosamente. Ecco ancora una volta il divario tra i diversi concetti di emergenza. Noi veniamo incontro e lo facciamo riproponendo continuamente degli emendamenti che sono utili alla cittadinanza. Abbiamo parlato di Pozzuoli, dei Campi Flegrei; abbiamo detto provate a disporre dei soldi per mettere in sicurezza gli stabili, perché i cittadini di Pozzuoli e dei Campi flegrei vivono momenti tragici. Abbiamo proposto emendamenti per dare aiuto a chi, dopo il dissesto idrogeologico di Ischia, ancora non vede arrivare un sostegno per la ricostruzione. In questo decreto si è parlato della riqualificazione delle periferie, con il modello Caivano. Anche qui le emergenze si confondono, perché l’emergenza di una riqualificazione della periferia, soprattutto per combattere i fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa, per noi, a differenza vostra, consisteva nel non eliminare in legge di bilancio il fondo per la povertà educativa. Poi c’è il PNRR: c’è la necessità di mettere a terra questo piano. Non perché ce lo chiede l’Europa, ma perché nei fatti al Sud non si è dato ancora avvio al 48% delle opere. E allora ci chiediamo che fine hanno fatto tutti i fondi che erano destinati effettivamente al Sud. Verranno successivamente riutilizzati per cosa? Abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione di vigilanza sui fondi perché vanno spesi. Ricordo che mancano meno di diciotto mesi dalla scadenza ed è stato utilizzato solo il 30% dei fondi disponibili. Eppure, Presidente, senza il PNRR in questo Paese la recessione sarebbe stata ancora peggiore perché quel poco di flusso di cassa arriva ancora dalle spese di quel 30%. E’ evidente la carenza di programmazione e la mancanza di pianificazione strutturale di questo Governo”. Così intervenendo in aula il senatore Luigi Nave in dichiarazione di voto sul dl Emergenze.

