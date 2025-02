(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 LAVORO, MAZZELLA (M5S): SU DIPENDENTI MECOSER SPA AVVIATO DIALOGO CON MIMIT

ROMA, 25 FEBBRAIO 2025 – “A seguito della crisi aziendale che sta scuotendo la Mecoser Spa, che rischia di mandare a casa decine di lavoratori, ho presentato un’interrogazione per portare tale caso all’attenzione del Parlamento. Dopo aver incontrato i lavoratori, questa mattina, ho già avviato delle interlocuzioni con il Ministero delle imprese e del Made in Italy per coinvolgere il Governo, qualora ci siano i presupposti per un intervento dell’Esecutivo. La Mecoser Spa è una storica azienda di Casalnuovo di Napoli, specializzata nella produzione di container di alta qualità, apprezzati a livello mondiale. Recentemente, però, la proprietà ha avviato una procedura di cessione di ramo d’azienda, decidendo di chiudere lo stabilimento locale e trasferire gli ordini a un concorrente nell’Alta Irpinia, nonostante l’acquisizione di commesse per un valore di 4,5 milioni di euro. Questa realtà non è solo un’eccellenza produttiva, ma anche un presidio sociale fondamentale per la comunità di Casalnuovo. Non possiamo accettare che scelte aziendali incomprensibili compromettano il futuro di tante famiglie. È il momento di unire le forze per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la continuità produttiva in un territorio già provato dalla crisi”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato Orfeo Mazzella.

