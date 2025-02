(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 DL EMERGENZE, SIRONI (M5S): GOVERNO SENZA ORIENTAMENTO, PER TAPPARE BUCO RISCHIA VORAGINE (1)

Roma, 25 feb. – “Un provvedimento dedicato alle emergenze che però non risolve le emergenze. Questo è il decreto che stiamo discutendo in aula: un provvedimento inutile e in cui è evidente tutta la mancanza di visione che caratterizza il governo di Giorgia Meloni. Manca di una pianificazione a monte, non prevede interventi strutturali, non traccia un percorso di riferimento e lascia fuori tutta una serie di emergenze. Questo significa muoversi alla cieca, cercando di tappare un buco e rischiando di aprire una voragine. Abbiamo fatto tante proposte per provare a migliorarlo, dalla rigenerazione urbana alla lotta alla siccità, ma niente, tutte respinte al mittente. Non hanno nemmeno inserito l’odg per l’efficientamento energetico degli edifici per ridurre le emissioni nocive degli impianti di riscaldamento, che avevano approvato nel decreto fiscale del 2024, e che avrebbe potuto frenare l’emergenza delle decine di migliaia di morti a causa dell’inquinamento atmosferico in Pianura Padana. Siamo seriamente preoccupati della sciatteria con cui questa maggioranza affronta i problemi del Paese. Di questo passo andiamo verso il baratro”.

Così in aula la senatrice M5S Elena Sironi, in discussione generale sul dl emergenze.

