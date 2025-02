(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 DIFESA, M5S: SPENDERE MEGLIO NON SPENDERE DI PIU’

Roma, 25 feb – “La propaganda della lobby delle armi sul pericolo russo lavora a pieno regime per giustificare l’assoluta necessità e urgenza di un ingente aumento delle spese militari in Europa. Per farlo non esita a inventare bufale come quella secondo la quale la Russia spende molto più dell’Europa: clamorosamente falso, perché, anche a parità del potere d’acquisto, i 140 miliardi di dollari spesi in difesa dal Cremlino non equivalgono ai 340 miliardi spesi complessivamente dall’Ue, che diventano 420 aggiungendo la spesa del Reno Unito. Lo confermano i calcoli dell’Osservatorio della Cattolica sulla spesa pubblica. Lo diciamo da anni: il problema non è spendere di più, ma spendere meglio attraverso una cooperazione industriale e militare che consentirebbe economie di scala e quindi razionalizzazione delle risorse e risparmi stimati fino a 100 miliardi l’anno dal Parlamento europeo”.

Lo dichiarano i parlamentari delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

