(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 COVID, M5S: “SCIENZA DICE CHE LOCKDOWN HA EVITATO 6-700MILA MORTI”

Roma, 25 feb. – “Registriamo con grande soddisfazione che scienza e approccio scientifico sono tornati protagonisti della Commissione d’inchiesta sul Covid, grazie all’audizione odierna del professor Giorgio Parisi. Il Nobel per la Fisica ha risposto alle domande della Commissione fornendo numeri e dati scientificamente comprovati, rappresentando un’autentica boccata d’ossigeno per i lavori. Mentre alcuni si affannano a riproporre fantomatici ‘modelli’, che si sono già rilevati fallimentari e infatti sono stati abbandonati dagli stessi che li avevano proposti, dall’altra la scienza ci dice che gli strumenti usati dal governo Conte in pandemia, lockdown in testa, hanno salvato l’Italia dal disastro. Il professor Parisi ha infatti detto che ‘l’immunità di gregge è stata raggiunta nel bergamasco, dove è costata la morte di circa l’1% della popolazione. In Italia, perciò, il raggiungimento dell’immunità di gregge nel 2020 era possibile, ma con 6-700mila morti’ tra i più anziani e fragili. Il Premio Nobel ha anche specificato che il lockdown ‘ha bloccato l’aumento del numero dei morti e ha contenuto la diffusione del virus’ e che ‘il calo delle morti avuto a fine marzo 2020 non si è avuto per evoluzione naturale dell’epidemia, ma solo per le misure adottate nel momento in cui anche gli ospedali erano al collasso. Parole chiare, senza possibilità di essere male interpretate e che mettono la parola fine alle teorie del complotto e agli approcci antiscientifici”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali di Camera e Senato.

