(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 SCIOPERO TRASPORTI A TORINO, M5S: GOVERNO ASSENTE, CIRIO E LO RUSSO IMMOBILI

SCIOPERO TRASPORTI A TORINO, M5S: GOVERNO ASSENTE, CIRIO E LO RUSSO IMMOBILI

Torino, 24 febbraio 2025 – “Oggi il trasporto pubblico torinese si ferma per 24 ore a causa dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri. Un’azione inevitabile di fronte all’ennesimo rinvio del tavolo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che il governo ha nuovamente rimandato senza fornire risposte concrete. Nonostante la nostra proposta di stanziare 900 milioni di euro per il rinnovo contrattuale, l’esecutivo ha preferito ignorare la questione, destinando invece miliardi al Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera inutile rispetto alle esigenze quotidiane dei cittadini. La crisi del trasporto pubblico è aggravata dalla carenza di autisti, frutto di stipendi bassi e condizioni di lavoro sempre più difficili. E mentre i lavoratori lottano per i loro diritti e i cittadini subiscono disagi quotidiani, la Regione Piemonte e il Comune di Torino restano in silenzio. Cirio e Lo Russo potrebbero intervenire con risorse aggiuntive o almeno sollecitare il governo, ma preferiscono non agire. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per garantire un trasporto pubblico efficiente e dignitoso, destinando le risorse dove servono davvero: ai lavoratori e ai cittadini, non a opere faraoniche inutili”. Così in una nota i parlamentari piemontesi del M5s e i consiglieri regionali del Piemonte del M5s.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle