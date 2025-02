SANTANCHÈ, S. LICHERI (M5S): MINISTRA DEL ‘FAKE IN ITALY’ SEMPRE PIU’ IMPRESENTABILE

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 SANTANCHÈ, S. LICHERI (M5S): MINISTRA DEL ‘FAKE IN ITALY’ SEMPRE PIU’ IMPRESENTABILE

ROMA, 24 FEB. – “Daniela Santanchè non ha più un briciolo di credibilità dal 5 luglio 2023, quando venne in Senato a raccontarci una marea di menzogne. Chissà se domani alla Camera ripeterà lo stesso tristissimo e indisponente show, prima del voto della mozione di sfiducia del M5s. Ormai la sua presenza nel governo supera ogni livello di imbarazzo. Non solo per le sue vicissitudini giudiziarie, di cui ci interessa francamente il giusto anche se le accuse sono pesanti, ma perché continua a far finta di nulla. E Giorgia Meloni, che la tiene ben salda alla poltrona, idem. Ad aggravare un quadro reputazionale già compromesso, Santanchè si è contraddistinta pure come spacciatrice di borse firmate false. Niente male per una ministra che in ogni uscita pubblica si erge a paladina della difesa del “made in Italy”. Agli italiani sembra più una ministra “del “fake in Italy”: sempre più impresentabile”. Così in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri

