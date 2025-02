(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 SANTANCHÈ, GUBITOSA (M5S): MINISTRA INCOMPETENTE QUANTO TAROCCA

Dopo le rivelazioni a mezzo stampa di Francesca Pascale riguardo le borse false di Daniela Santanchè, possiamo dire che Santanchè, oltre ad essere una ministra dalla rinomata incompetenza e accusata di aver truffato il Paese, sembra contraddistinguersi anche per essere una ministra tarocca. Ogni giorno che passa, Santanchè suscita imbarazzo per tutti, tranne, evidentemente, per Giorgia Meloni che continua a tenerla al suo posto. A breve discuteremo in Parlamento la sua mozione di sfiducia presentata su nostra iniziativa. Ci auguriamo che dalla maggioranza arrivi un sussulto di decenza”.

Così in una nota Michele Gubitosa, Vicepresidente M5S.

