A TourismA si celebra la figura di Pietro Leopoldo, a 260 anni dall’ascesa al trono

dall’ascesa al trono**

/Scritto da Sara Ghilardi, sabato 22 febbraio 2025 alle 15:00/

Anche TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale

organizzato da Archeologia Viva si celebrano i 260 anni dall’ascesa al

trono di Pietro Leopoldo.

La tre giorni, che si svolgerà fino al 23 febbraio al Palazzo dei

congressi di Firenze, ha infatti inserito nel ricco programma di eventi

dell’edizione numero XI la figura del Granduca, riconosciuto come sovrano

illuminato che fece della Toscana il primo Stato al mondo ad abolire la

pena di morte nel 1786.

“Non poteva mancare questa manifestazione di grandissimo prestigio e

valore sui temi che riguardano la cultura in Toscana la figura di primo

piano di Pietro Leopoldo, a 260 anni dal suo insediamento-ha detto il

presidente Giani, che sul tema ha presentato il volume “Pietro Leopoldo –

Il Granduca delle riforme”.

“Un governante visionario e riformatore- ha detto sempre Giani- che

merita di essere scoperto e riscoperto nei numerosi aspetti di modernità

con i quali diede un impulso fondamentale alla Toscana così come la

viviamo oggi. E’ per questo che Leopoldo non poteva mancare qui a TourismA,

il salone che ha come missione la divulgazione della nostra storia e della

nostra cultura, con un linguaggio dinamico e contemporaneo”.