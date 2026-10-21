Agenzia nr. 1813 – Agenda del Consiglio

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto
Agenda del Consiglio
Mercoledì 21 ottobre
• Alle 12,30 – Seduta Commissione di studio e d'inchiesta sulla criminalità – sala 31
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. approfondimento sul tema della formazione professionale rivolta ai minori e ai giovani adulti sottoposti a procedimenti penali e presi in carico dai servizi della giustizia minorile e dagli Uffici di esecuzione penale esterna. Audizione del Direttore dell'Istituto penitenziario minorile di Bari, Nicola Petruzzelli, della Dirigente del Centro della Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata, Dorella Quarto, e del Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione, Francesco Cupertino;