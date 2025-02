Torneo Città di Monza: arriva la competizione interforze di calcio a 7 – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

ven 21 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Torneo Città di Monza:

arriva la competizione interforze di calcio a 7

dal 5 marzo al 6 aprile le 20 partite della fase a gironi

Monza, 21 febbraio 2025. Si è svolta nel pomeriggio di martedì 18 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Monza il sorteggio delle squadre che si sfideranno nei due gironi del Torneo Città di Monza.

Il fischio d’inizio della competizione calcistica, alla sua prima edizione in questo nuovo formato, verrà dato il 5 marzo 2025 e coinvolgerà dieci squadre afferenti ai gruppi G.S. Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia di Stato, Giustizia, Ospedale San Gerardo, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Poste Italiane, Comune di Monza, Camera Penale.

La sinergia tra il Comune di Monza e CSI Milano ha consentito di strutturare questo grande e importante torneo, partito da una proposta avanzata dall’agente della Polizia Penitenziaria di Monza Massimiliano D’Alberto. Si tratta di un Torneo interforze di calcio a 7 che trova le sue radici in un progetto ideato più di quindici anni fa da Gino Rapicavoli, fondatore dell’odierna ASD Arcobaleno Calcio, a cui sono destinati 1500 € di donazione, mentre altri 500 € di beneficienza sono destinati a UNICEF.

“Siamo qui oggi per aprire una strada innovativa. Abbiamo con noi un ricco parterre di squadre che prenderanno parte al torneo e io voglio ringraziare ancora una volta l’Assessore Guidetti, per aver condiviso con noi sin dal primo istante questa bellissima avventura, e Massimiliano D’Alberto, promotore dell’iniziativa – ha dichiarato il presidente di CSI Milano Massimo Achini -. Questo genere di cose succedono e sono possibili solo quando belle persone mettono insieme le loro forze: non stiamo presentando un semplice torneo di calcio, dietro c’è molto di più e ci auguriamo che sia un’occasione significativa dal punto di vista identitario per le realtà partecipanti, affinché tutti si sentano protagonisti attivi”.

L’entusiasmo è stato condiviso anche dall’Assessore allo Sport Viviana Guidetti, che ha rimarcato l’importanza di creare iniziative di questo calibro per mantenere alta l’attenzione sull’attività sportiva: “Sono molto felice che riparta questo torneo interforze, che riporta in auge competizioni storiche che ben si affiancano ad altre nuove attività sportive. La finalità perseguita dall’Amministrazione è promuovere il benessere fisico e psichico attraverso lo sport a qualsiasi livello”.

Le 20 partite della fase a gironi del torneo si svolgeranno tra il 5 marzo e il 6 aprile sui campi da calcio messi a disposizione dalle società sportive distribuite sul territorio di Monza: ASD Ascot Triante, ASD La Dominante, ASD S. Fruttuoso, ASD San Rocco, GSD Città di Monza. È ancora in fase di valutazione la possibilità di svolgere le fasi semifinali e le finali – la cui data è da definirsi – presso il centro sportivo Monzello, luogo simbolico per lo sport e il calcio monzese.