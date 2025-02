(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

IL MINISTRO LOCATELLI A GINEVRA PER IL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI

ROMA, 21 FEB – Mercoledì 26 febbraio 2025, alle 10.00, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà a Ginevra per partecipare al segmento di alto livello della 58ma sessione del Consiglio dei Diritti Umani.

Alle 13.00 il Ministro inaugurerà la mostra “La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità attraverso gli occhi dei giovani”, realizzata a partire dal fumetto “L’importante è vincere…INSIEME”, disegnato da Tommaso Cordelli per la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, su impulso dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Al taglio del nastro interverranno: Tatiana Valovaya, Direttore Generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra; Nada Al-Nashif, Vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento Protezione Civile; Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana; Jarrod Clyne, Vice Direttore Esecutivo di IDA International Disability Alliance; Cristina Strappaghetti, rappresentante della Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione.

Le venti tavole grafiche sono state già esposte al Castello di Solfagnano in occasione del primo G7 Inclusione e Disabilità che si è tenuto in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024 e alla Delegates Entrance del Palazzo delle Nazioni Unite a New York dal 3 al 20 dicembre 2024.