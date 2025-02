(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

BOTTEGHE STORICHE A FERRARA, RICONOSCIUTE L’OSTERIA AL BRINDISI – LA PIÙ

ANTICA AL MONDO – E LA MACELLERIA FALCHERI DI GAIBANELLA. IL SINDACO HA

CONSEGNATO OGGI AGLI ESERCENTI TARGHE E VETROFANIE CON IL MARCHIO

TRADIZIONALE: “FANNO PARTE DEL PATRIMONIO CITTADINO E SONO PRESIDIO PER IL

TERRITORIO”

Ferrara, 19 feb – L’Osteria al Brindisi e la macelleria Falcheri di

Gaibanella sono state insignite oggi del riconoscimento di bottega storica

da parte del sindaco Alan Fabbri e dell’assesssore Francesco Carità. Le due

attività erano già state iscritte all’albo comunale delle botteghe

storiche, ora sono state insignite della consegna dell’apposito marchio da

esporre nel locale.

“L’Enoteca Al Brindisi e la Macelleria Falchieri sono due realtà che

caratterizzano la comunità ferrarese. Questo riconoscimento, fortemente

voluto da questa Amministrazione, sottolinea l’importanza di entrambe le

attività non solo come esercizi commerciali, ma anche come veri e propri

custodi della cultura e della storia del territorio”, dice il sindaco Alan

Fabbri.

“Mantenere vive queste realtà mantiene viva anche la nostra storia di

comunità – aggiunge l’assessore al Commercio, alle Attività produttive e

Sviluppo Economico Francesco Carità –

valorizzarne le storie da parte dell’Amministrazione è un dovere e un

piacere, perché alimenta il loro ruolo di presidio del territorio, vera e

propria attrazione turistica, la prima, punto di riferimento in grado di

rafforzare il senso di appartenenza della comunità, la seconda”.

L’Osteria Al Brindisi si fregia di essere “la più antica del mondo”.

Risalente al 1435 con la denominazione di Hostaria del Chiucchiolino (da

“chiù”, espressione che richiama il termine “ciucco”, sinonimo di ubriaco),

è situata nel cuore del centro storico, nell’attuale via degli Adelardi, il

vicolo a fianco della Cattedrale che un tempo era raggiungibile in barca.

Tra i suoi clienti sono citati personaggi illustri quali i poeti Ludovico

Ariosto e Torquato Tasso, gli artisti Benvenuto Cellini e Tiziano, e

l’astronomo polacco Niccolò Copernico, che visse e studiò proprio sopra

l’osteria. Inserita nel Guinness dei primati e già insignita del

riconoscimento di Locale storico d’Italia dall’omonima associazione, è

stata oggetto di studio e di pubblicazioni monografiche, e viene spesso

citata e visitata nei programmi dedicati alla città, rappresentando uno dei

principali riferimenti. Come testimonia un’iscrizione marmorea posta nei

pressi dell’osteria, lo stesso Ludovico Ariosto ha ricordato questo luogo

nella sua commedia intitolata “La Lena”: “…gli occhi di cuchiulin più

confarebbonsi di Sabbatino Mariano e simili, quando di Gorgadello ubriachi

escono… Nella più recente tradizione famigliare, presso gli uffici del

Comune di Ferrara è presente la documentazione – autorizzazioni di

somministrazione alimenti e bevande e notifica sanitaria – che ne attesta

la storicità con i 50 anni di esercizio ininterrotto dell’attività da parte

della famiglia Govoni-Pellegrini, con il fondatore Moreno Pellegrini. Oggi

il locale è di proprietà del figlio Federico Pellegrini, subentrato

nell’esercizio nel 2013 alla madre Maurizia Govoni.

La Macelleria Falchieri, ufficialmente denominata “Falchieri Di Falchieri

Luca & C. S.a.s.”, è la storica macelleria di Gaibanella ed è rinomata per

la qualità dei suoi prodotti e per la lunga tradizione nel settore della

macelleria artigianale. Fondata nel 1896, rappresenta una delle attività

più antiche della zona. Nel 2022, è stata inserita nell’Albo delle Botteghe

Storiche del Comune di Ferrara, quale vero e proprio punto di riferimento

per la frazione e per tutti coloro che amano la qualità e anche i prodotti

tipici del territorio. L’attività della famiglia risale al 1896, come

riportato in una locandina del 1996 che celebra l’anniversario dei

cent’anni di attività esposta in negozio. La bottega è situata nell’odierna

collocazione dal 1956, benché la via al tempo non si chiamasse ancora

Brigata Partigiani Babini. La grande tradizione familiare era stata portata

avanti con impegno dal decano della macelleria, Romano Falchieri. Alla sua

scomparsa, avvenuta qualche anno fa, è stata raccolta con entusiasmo dal

figlio Luca, attuale proprietario.

A oggi sono 39 le botteghe storiche attualmente iscritte all’albo comunale.

Si tratta di esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande, imprese artigianali e mercati su aree

pubbliche, che svolgono della medesima attività da almeno cinquanta anni

continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, a

condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie, che sia

conservato il collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli

arredi con l’attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente

radicamento nel tempo dell’attività, che vi siano elementi di particolare

interesse storico o particolarmente significativi per la tradizione e la

cultura del luogo.

L’istituzione del riconoscimento è previsto da una legge regionale e il

Comune lo ha istituito e lo promuove fortemente sul territorio, in

collaborazione della Camera di Commercio che è nella commissione di

valutazione.

Maggiori informazioni per la richiesta di iscrizione all’albo delle

Botteghe storiche sono disponibili:

https://sportellotelematico.comune.ferrara.it/action%3Ac_d548%3Aiscrizione.albo.botteghe.storiche

