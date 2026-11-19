(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Verrà ripristinata entro la settimana prossima la segnaletica orizzontale per i passaggi pedonali a Lido dei Pini. Si tratta di cinque attraversamenti sulla via Ardeatina SP 601, dal km 28.4 al km 29.
“A seguito di interlocuzione con la consigliera metropolitana con delega alla viabilità, mobilità e infrastrutture, Manuela Chioccia – spiega il sindaco, Aurelio Lo Fazio -, ho ricevuto ampia assicurazione che l’intervento di ripristino degli attraversamenti pedonali a Lido dei Pini, inizieranno entro la prossima settimana, condizioni meteo permettendo“.