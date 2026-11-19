(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Una visita speciale questa mattina in Municipio: ad essere ospitati sono
stati gli alunni "leprotti" – i più grandi, che l'anno prossimo inizieranno
la primaria – della scuola dell'infanzia San Vincenzo de' Paoli, adiacente
alla parrocchia di San Lazzaro.
Alla sindaca Katia Tarasconi hanno portato in dono il libro del
"Respirasbuffo", una tecnica respiratoria originale, messa in campo
quotidianamente dai bimbi per affrontare meglio la vita quotidiana anche a
scuola.
Raggiunto il Municipio in autobus e accolti in aula consiliare, i bimbi
hanno ascoltato interessati alla descrizione di come funziona il Comune
direttamente dalla prima cittadina. "Questi momenti di incontro con i più
piccoli – sottolinea Katia Tarasconi – rappresentano sempre una boccata
d'ossigeno per la simpatia e la dolcezza con cui ci si confronta, ma credo
sia anche un'occasione importante per trasmettere, già alla loro età, il
messaggio che questa è la casa di tutti e che, quando si vive in una
comunità, ciascuno di noi è chiamato a sentirsene parte integrante e
prendersene cura con amore". Dopo una foto davanti all'albero di Natale, il
gruppo ha visitato il salone di Palazzo Gotico.
Ad accompagnare i bambini, le insegnanti Camilla Perdoni e Giulia Pasquali
appuntamento annuale, a cui teniamo molto. I bimbi sono entusiasti di poter
vedere direttamente i luoghi più importanti della città".