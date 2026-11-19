​”Con la manovra di Legge di Bilancio, ora all’esame della Camera in prima battuta, mettiamo in campo un pacchetto da 1,6 miliardi di euro articolato su cinque direttrici fondamentali per difendere i redditi e rilanciare il comparto agroalimentare e ittico. Proroghiamo anche per il 2027 l’esenzione IRPEF sui redditi dominicali agrari, con una copertura di 260 milioni di euro — al 100% fino a 10 mila euro e al 50% tra i 10 mila e i 15 mila euro — per sostenere le imprese agricole più bisognose, e confermiamo per il 2027 1 miliardo di euro per l’abbattimento delle accise sul gasolio agricolo: un intervento unico in Europa, che dimostra con i fatti la falsità delle strumentalizzazioni sui costi del carburante agevolato, sceso a 0,96 centesimi grazie alle misure del governo e del ministro Lollobrigida.

​Sul fronte della pesca colmiamo un vuoto storico introducendo un trattamento sostitutivo di retribuzione strutturale anche nei casi di sospensione dell’attività per fermi o limitazioni disposti dalle autorità nazionali ed europee, parificando di fatto i pescatori ai braccianti agricoli, a cui affianchiamo 100 milioni di euro per l’ammodernamento, l’efficienza energetica, la sostenibilità e la sicurezza a bordo della flotta e dell’itticoltura. Allo stesso tempo puntiamo sul futuro con 160 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per l’agricoltura 4.0, l’innovazione, i giovani e l’imprenditoria femminile, garantendo inoltre la continuità del credito d’imposta nel 2028-2029.

​Queste risorse si aggiungono al miliardo e 200 milioni della legge ColtivaItalia, approvata definitivamente dal Senato il 4 novembre, e ai 15 miliardi già destinati al settore negli ultimi quattro anni dal governo Meloni e dal ministro Lollobrigida. Lavorando da cinquant’anni nel mondo dell’agricoltura, un investimento a questo punto di 19 miliardi di euro onestamente non lo ricordo né l’ho mai visto”.

​Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura del Partito, nel corso di un’iniziativa dedicata ai lavori d’aula sulla manovra di Legge di Bilancio sul tema Agricoltura.