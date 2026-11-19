(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Buongiorno,
trasmettiamo il materiale e alcune foto scattate nella sala del Consiglio
comunale in Municipio, in occasione della conferenza stampa di presentazione
delle iniziative che il Tavolo Politiche di Genere promuove per la Giornata
internazionale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne.
Erano presenti: l'assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, l'assessora
alle Politiche di Welfare con delega per il Contrasto alla violenza di
delle Donne" odv, Alessandra Volpe in rappresentanza ella Sezione di
Piacenza della Croce Rossa Italia, per Soroptimist International Club di
Piacenza le delegate Paola Garilli e Alessandra Tampellini, Laura
docente dell'ISII Marconi e Daniela Dallavalle in rappresentanza della
cooperativa sociale L'Arco.