(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 18 novembre 2026
PALERMO: CONTROLLI NOTTURNI DEI CARABINIERI E DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DENUNCIATA UNA COMMERCIANTE
I Carabinieri della Stazione Palermo Centro, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno deferito in stato di libertà una donna di 35 anni, originaria della Germania, ritenuta responsabile, di false dichiarazioni per il rilascio della SCIA, falsità materiale e ideologica commessa dal privato in atto pubblico, invasione di terreni o edifici pubblici e deturpamento di beni culturali.
Nel medesimo contesto operativo, sono state inoltre rilevate diverse violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, gestione degli spazi esterni e occupazione non autorizzata della strada e del marciapiede. All'esito dei controlli, alla commerciante sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di oltre 9.000 euro, informando le competenti Autorità.