"Voglio associarmi a nome del partito Democratico alla richiesta di informativa urgente al ministro Schillaci sulla commissione Covid che credo sia quanto mai necessaria.

Oggi il fatto nuovo è che la lettera di questi 17 scienziati richiama la politica ad una risposta, perché l'accusa è precisa e rivendica l'indipendenza della scienza rispetto alla politica o meglio dice è ora di finirla con la politica che usa la scienza o peggio la non scienza per scopi personali e speculazione di parte.

E allora io credo che la risposta sia necessaria ed è necessaria soprattutto da parte di un governo che ha un ministro che viene dalla scienza, e che deve rispondere in maniera molto chiara che nulla ha a che fare con questa lettura di quella vicenda drammatica per il nostro paese, ma vorrei anche richiamare le parole del presidente della Repubblica che in occasione di un anniversario importante diceva che la ricerca e la scienza salvano vite umane.

Eppure dobbiamo constatare che si diffondono credenze irrazionali e fake news distruttive che inchiodano una parte della popolazione alla paura. Ecco, io credo che sia vergognoso il tentativo che quella commissione diventi uno strumento per inchiodare una parte sia pur piccola ma votante di popolazione alla paura, sulla quale costruire una narrazione del tutto falsa". Lo ha detto intervenendo in aula Gian Antonio girelli Deputato PD e vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sul COVID chiedendo un'informativa urgente al ministro Schillaci sulla commissione.

Roma, 18 novembre 2026