(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - Con la legge di bilancio il Governo lascia scendere il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo da 689 a 504 milioni di euro: 185 milioni in meno, oltre un quarto delle risorse. Con questo fondo si finanzia il SAI, la rete di accoglienza gestita dai Comuni: nella manovra il Governo non lo rifinanzia, confermando i tagli delle precedenti leggi di bilancio. Sono dunque a rischio, secondo la denuncia del Tavolo Asilo e Immigrazione, circa 17.000 posti in accoglienza, di cui 2.000 per minori stranieri non accompagnati, e il lavoro di migliaia di operatori.
A poche settimane dal 1° gennaio, sindaci ed enti gestori non sanno se potranno rinnovare i contratti, mantenere gli alloggi e garantire la continuità dei percorsi di inclusione. Il Governo sceglie di smantellare proprio il modello che funziona meglio: l'accoglienza piccola e diffusa, gestita dai Comuni, che fa integrazione e sicurezza sui territori. E, alla fine, il conto lo pagano i sindaci.
Per questo ho depositato un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e dell'Economia. Chiedo quanti posti siano davvero a rischio e come intendano garantire la continuità dei progetti dal 1° gennaio. Ho sottoscritto con convinzione gli emendamenti che Partito Democratico presenterà emendamenti alla legge di bilancio per rifinanziare il SAI. La copertura c'è e sono le risorse destinate ai centri in Albania, lo spreco disumano e disfunzionale che rimarrà come macchia indelebile della propaganda del governo sulla pelle dei più deboli. Si tagli lì, non sull'accoglienza che funziona, quella fatta dai Comuni.
Roma, 18 novembre 2026