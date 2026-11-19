(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2026 - “Riteniamo grave e preoccupante l’inserimento di Matteo Salvini in una black list di nemici dell’Ucraina. Una scelta totalmente immotivata che è figlia di campagne di disinformazione. È un insulto al vicepremier e al nostro Paese: chi lavora per la pace non può essere etichettato come un nemico. Al tutto viene collegata la solita indecente fake news sui finanziamenti da Mosca. Presenteremo un’interrogazione al Parlamento Europeo contro questa vergognosa lista di proscrizione sperando che la Commissione si attivi per difendere i partiti, come la Lega e il suo leader, che hanno sempre sostenuto l’Ucraina e che vogliono solamente che il conflitto finisca il prima possibile, spingendo sulla diplomazia”.
Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.