Il governo di Bengasi guidato da Osama Hammad, nominato dalla Camera dei rappresentanti, ha minacciato di attivare l’autonomia finanziaria e amministrativa nei territori sotto la propria autorità, assumendo direttamente la gestione delle risorse e delle strutture pubbliche. La posizione è stata espressa in un comunicato del 16 novembre 2026, dopo gli impedimenti alla seduta parlamentare programmata nella città occidentale di Zintan.

La vicenda ha coinvolto la Missione delle Nazioni Unite in Libia e il governo di unità nazionale di Abdul Hamid Dbeibeh, insediato a Tripoli, che ha contestato le iniziative della dirigenza parlamentare. Il 18 novembre la Camera si è riunita in seduta straordinaria a Bengasi, affrontando la crisi economica e decidendo di convocare il governatore della Banca centrale per il 30 novembre.

La dichiarazione di Hammad ha riaperto il confronto sul federalismo e sulla distribuzione dei poteri tra le regioni storiche della Libia. Nelle interviste raccolte da Asharq Al-Awsat, analisti ed esponenti politici esprimono posizioni differenti sulla fattibilità dell’autonomia, sulle conseguenze per le istituzioni nazionali e sulle alternative per garantire servizi e una distribuzione equa delle risorse.

La dichiarazione del governo orientale

Nel comunicato del 16 novembre, riportato dall’agenzia libica LANA, l’esecutivo nominato dalla Camera dei rappresentanti ha definito estremamente grave il mancato svolgimento della seduta di Zintan. Ha denunciato minacce e iniziative che avrebbero impedito ai deputati di esercitare le proprie funzioni costituzionali, attribuendo ai responsabili le conseguenze politiche e istituzionali della crisi.

Il governo ha avvertito che il proseguimento di tali comportamenti potrebbe indurlo ad adottare misure urgenti per riorganizzare l’amministrazione dei territori sottoposti alla propria responsabilità. Tra le opzioni indicate figurano l’attivazione dell’autonomia amministrativa e finanziaria e la gestione indipendente delle risorse e delle strutture pubbliche.

La motivazione dichiarata è garantire la continuità dei servizi e tutelare i diritti dei cittadini qualora la situazione istituzionale ostacoli l’esercizio delle responsabilità di governo. Bengasi collega quindi la rivendicazione di autonomia alla capacità di amministrare i territori e finanziare le attività pubbliche.

Zintan, la seduta parlamentare impedita

La Camera dei rappresentanti aveva programmato una riunione a Zintan, nella Libia occidentale. La scelta avrebbe consentito all’assemblea, abitualmente riunita a Bengasi, di svolgere i propri lavori fuori dall’Est. Il 14 novembre, secondo LANA, la presidenza parlamentare aveva accusato Dbeibeh di ostacolare la seduta.

Le denunce della Camera hanno riguardato anche la chiusura dell’aeroporto e gli impedimenti all’atterraggio degli aerei destinati a trasportare i deputati. Il governo orientale ha descritto l’episodio come un attacco al funzionamento delle istituzioni costituzionali.

La controversia si inserisce nel confronto sulle prerogative dell’assemblea. La Camera rivendica il proprio ruolo legislativo nazionale, mentre il governo di Tripoli contesta le modalità con cui la dirigenza parlamentare esercita le proprie funzioni.

L’intervento di UNSMIL

La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL, è intervenuta il 16 novembre esprimendo preoccupazione per gli ostacoli che hanno impedito la riunione. Ha richiamato il rispetto del funzionamento delle istituzioni e il diritto dei rappresentanti politici di esercitare le proprie responsabilità.

Nel comunicato, la missione ha ricordato che il regolamento della Camera consente di tenere sedute fuori Bengasi quando viene raggiunta la maggioranza richiesta. Secondo UNSMIL, tale condizione era stata soddisfatta per la riunione programmata a Zintan. Il richiamo si colloca nell’attività delle Nazioni Unite per il superamento della frammentazione politica e la costruzione di un percorso istituzionale condiviso.

La risposta del governo di Tripoli

Il 16 novembre il governo di unità nazionale ha diffuso una risposta, riportata da LANA, nella quale respinge quello che definisce un tentativo di utilizzare il cambiamento della sede parlamentare per imporre una nuova realtà politica e istituzionale al di fuori del consenso nazionale.

L’esecutivo di Dbeibeh ha contestato la condotta della presidenza della Camera, sostenendo che le sue decisioni abbiano trasformato il Parlamento in una parte dello scontro. Ha richiamato gli accordi della transizione e gli obblighi di concertazione con l’Alto Consiglio di Stato, soprattutto sulle nomine alle istituzioni sovrane e sulla legislazione elettorale.

Tripoli ha inoltre sollevato la questione della durata della fase transitoria e del ruolo della Camera dopo dodici anni dalla sua elezione. Secondo il governo, la priorità è completare il processo politico e trasferire il potere a istituzioni scelte attraverso elezioni.

Al-Dibani sostiene la possibilità di una gestione autonoma

Abdullah al-Dibani, analista politico intervistato da Asharq Al-Awsat, sostiene che il governo Hammad disponga degli strumenti giuridici ed esecutivi per perseguire l’autonomia finanziaria e amministrativa. Collega questa possibilità all’investitura ricevuta dalla Camera eletta e ai risultati che attribuisce all’amministrazione orientale nella sicurezza, nella ricostruzione e nelle infrastrutture dell’Est e del Sud.

Secondo al-Dibani, la misura risponderebbe allo stallo politico e agli impedimenti all’attività legislativa, evitando che le controversie compromettano la gestione delle risorse e le condizioni di vita della popolazione. Nella sua valutazione, l’amministrazione indipendente delle risorse potrebbe favorire una distribuzione più equa della ricchezza e la continuità dei servizi.

Al-Qatrani, il federalismo di fatto e la contesa sulle istituzioni

Il dibattito richiama le proposte di un sistema federale o quasi federale che attribuisca maggiori poteri a Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. La Libia aveva adottato un assetto federale all’indipendenza, nel 1951, prima della sua abolizione nel 1963 attraverso una modifica costituzionale che istituì uno Stato unitario.

Abu Bakr al-Qatrani, esponente del movimento federalista, sostiene che la divisione tra governi rivali abbia già prodotto una forma di federalismo di fatto, priva di riconoscimento costituzionale e di una definizione democratica delle competenze.

In un intervento su Facebook richiamato da Asharq Al-Awsat, al-Qatrani ha però avvertito che l’adozione formale del federalismo non risolverebbe le cause della crisi finché continueranno le dispute sui ministeri e sulle istituzioni sovrane. A suo giudizio, queste strutture costituiscono il centro della competizione tra le fazioni libiche.

Teer considera l’autonomia difficilmente realizzabile oggi

Aref Teer, docente di scienze politiche presso l’Accademia libica per gli studi postuniversitari, ritiene improbabile la realizzazione dell’autonomia nella fase attuale. Nell’intervista ad Asharq Al-Awsat ha richiamato ostacoli politici, economici e sociali, insieme alla necessità di accordi costituzionali e istituzionali che potrebbero richiedere decenni.

Secondo il docente, l’opinione pubblica libica non appare favorevole alla divisione del Paese o all’indebolimento della sua unità. Teer ha richiamato il valore simbolico di re Idris al-Senussi, associato alla dichiarazione d’indipendenza e all’unificazione delle regioni nel 1951.

Sul piano economico, ha sottolineato l’interdipendenza delle istituzioni finanziarie nazionali e l’intreccio di risorse ed entrate tra i territori. Questi legami, nella sua valutazione, ostacolano la costituzione di un’amministrazione finanziaria indipendente e rendono necessario chiarire la posizione del Fezzan e delle aree meridionali.

Teer considera inoltre improbabile che i Paesi vicini e la comunità internazionale, comprese Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Cina, accettino oggi una simile iniziativa. Non esclude tuttavia che il quadro possa cambiare nel lungo periodo, qualora persistano le divisioni e continuino a fallire i tentativi di raggiungere un accordo politico complessivo.

Al-Mubasher propone maggiori poteri ai comuni

Mohamed al-Mubasher, presidente del Consiglio libico degli anziani per la riconciliazione, propone un approccio incentrato sui diritti dei cittadini e sulla distribuzione della ricchezza. Nell’intervista ad Asharq Al-Awsat ha richiamato le esigenze comuni alle diverse città e regioni, dagli stipendi ai medicinali, dall’istruzione alle opportunità di lavoro.

Al-Mubasher riconosce le motivazioni delle richieste federaliste, collegate anche al senso di marginalizzazione e alle promesse rimaste inattuate. Mette però in discussione l’utilità di modificare la struttura dello Stato senza istituzioni eque e meccanismi efficaci di controllo e responsabilità. Il rischio, secondo la sua valutazione, è che corruzione e favoritismi si trasferiscano alle regioni.

La sua proposta prevede maggiori competenze effettive per le amministrazioni municipali e bilanci autonomi, accompagnati da regole trasparenti per distribuire le entrate. Al-Mubasher indica inoltre nell’integrazione dell’economia, del sistema bancario, della moneta, delle risorse petrolifere e dei legami sociali elementi sui quali preservare l’unità del Paese.

A Bengasi gli slogan per Saddam Haftar

Il confronto sul futuro istituzionale si accompagna a un episodio avvenuto il 17 novembre durante un festival organizzato a Bengasi dall’autorità libica per il patrimonio e la fauna selvatica. Secondo Asharq Al-Awsat, un video mostra alcuni giovani che, durante una danza tradizionale, scandiscono slogan per chiedere l’insediamento di Saddam Haftar alla presidenza della Libia.

I partecipanti hanno esposto anche uno striscione con una fotografia in abiti civili del vicecomandante in capo dell’Esercito nazionale libico e la scritta «Presidente». L’episodio si inserisce nel dibattito sulla leadership mentre il governo orientale prospetta una riorganizzazione delle competenze amministrative e finanziarie.

Il Parlamento affronta la crisi economica

Il 18 novembre la Camera dei rappresentanti si è riunita in seduta straordinaria a Bengasi. Secondo il comunicato parlamentare, il presidente al-Salihin Abdul Nabi ha richiamato gli impedimenti alla riunione di Zintan e ribadito le prerogative legislative e di controllo dell’assemblea.

I lavori hanno riguardato un rapporto degli esperti del Consiglio nazionale di pianificazione sulla crisi economica. Il resoconto LANA riferisce di interventi sulle importazioni, sul pagamento degli stipendi pubblici e sui rapporti con la Banca centrale.

Il presidente ha illustrato i contatti con il governatore per l’apertura dei crediti destinati all’importazione di generi alimentari, medicinali e mangimi. Ha inoltre sollecitato un bilancio unificato, una programmazione comune delle importazioni e un sistema salariale valido per i dipendenti pubblici libici.

La Camera ha deciso di convocare il governatore della Banca centrale e i componenti del consiglio di amministrazione per il 30 novembre. L’istituto dovrà riferire sulle proprie attività e sulle misure previste per affrontare le difficoltà finanziarie ed economiche, nel quadro del confronto sulla gestione delle risorse pubbliche.

Fonti: Agenzia di stampa libica LANA; UNSMIL; Camera dei rappresentanti libica; Asharq Al-Awsat; The Libya Observer.