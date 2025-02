(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

CNEL. IL CONSIGLIERE MINUNZIO AL CONVEGNO AMBROSETTI SULLA RIABILITAZIONE PENITENZIARIA Tema dell'evento: 'Opportunità dal Carcere,il potere delle Partnership Pubblico-Private' La riabilitazione penitenziaria come ponte verso il futuro,questa la traccia del meeting 'Opportunità dal Carcere: il potere delle Partnership Pubblico-Private',organizzato oggi a Milano dalla The European House Ambrosetti. Per il CNEL è intervenuto il consigliere Emilio Minunzio,presidente del Segretariato permanente per l'inclusione economica,sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. Numerosi e autorevoli gli interventi nel corso dei lavori. Particolarmente significativa la rappresentazione dell'attuale situazione esposta dal Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari,che ha più volte sottolineato il ruolo nevralgico del CNEL nell'ambito del progetto 'Recidiva Zero'. "Grazie all'accordo interistituzionale con il Ministero della Giustizia – ha detto il consigliere Minunzio – risalente al giugno 2023,il CNEL ricopre oggi un ruolo nevralgico all'interno del Sistema Penitenziario Nazionale. L'azione di raccordo e di facilitazione delle interazioni tra i diversi attori che sta svolgendo il CNEL è ormai riconosciuta ed apprezzata da tutti i portatori di interesse. L'obiettivo prioritario è quello di contribuire a 'fare sistema' anche attraverso il coinvolgimento della società civile,che deve opportunamente accompagnare questo importante processo di crescita del Paese".