[Comune Palermo] Salita del SS. Salvatore. Ordinanza di limitazione al traffico per lavori di pavimentazione

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo,al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di nuova pavimentazione della salita del SS. Salvatore,nel tratto compreso tra il vicolo e la piazzetta SS. Salvatore e via Vittorio Emanuele,ha emesso un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare. L’intervento è inserito nell’Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi aperti di proprietà,dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica e per la valorizzazione del sito Unesco Palermo Arabo- Normanna. Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati,con chiusura al transito veicolare,nella salita SS. Salvatore,tratto compreso tra il vicolo e la piazzetta SS. Salvatore e la via Vittorio Emanuele. *Il lavori inizieranno tra il 19 e il 20 febbraio 2025.* La ditta incaricata di eseguire i lavori provvederà ad apporre apposita segnaletica indicante la chiusura al transito 48 ore prima dell’inizio dei lavori nei tratti interessati e contestualmente a indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l’accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni. Periodo stimato per l’intervento di circa 90 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di inizio dei lavori. Ordinanza n. 206 del 10/02/2025 allegata. Antonella Di Maggio Ufficio Stampa Comune di Palermo