Roma, 8 Febbraio 2025

**Strada dell’Orecchiella,terminati i lavori. Giani e Baccelli all’inaugurazione** /Scritto da Fabrizia Prota,sabato 8 febbraio 2025 alle 15:00/ Rinasce la strada dell’Orecchiella in provincia di Lucca nei comuni di San Romano e Villa Collemandina. Stamani il presidente Eugenio Giani,insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli è tornato in Garfagnana,nel cuore del Parco naturale,accolto dalla sindaca di San Romano,Raffaella Mariani,per vedere la conclusione dei lavori del primo lotto della strada. Un tratto di circa 6 chilometri,da Corfino fino al Parco,rimesso in sicurezza e allargato per consentire una maggiore funzionalità e fruibilità del percorso. Presenti anche i sindaci di Villa Collemandina,Francesco Pioli,e di Castelnuovo Garfagnana,Andrea Tagliasacchi,oltre ai tecnici responsabili del progetto. L’importo complessivo stanziato dalla Regione Toscana è di 2 milioni e 200mila euro e riguarda 12 chilometri di percorso fino a Caprignana. Il secondo lotto dei lavori per gli altri 6 chilometri è già a gara. Il rifacimento di questo tratto importante della viabilità in Garfagnana è stato reso possibile grazie all’accordo approvato dalla Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati tra Regione Toscana e i Comuni di San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina. “Un passo avanti importante per la viabilità e i collegamenti di tutta quest’area”,ha detto Giani. “È la valorizzazione della Toscana diffusa a cui tengo molto,nello specifico a questo territorio,che mi sta molto a cuore. Oggi vediamo il completamento del primo lotto che comprende il tratto fra Corfino e l’Orecchiella,un investimento importante che migliora l’accesso alla straordinaria riserva,nel Parco dell’Appennino tosco-emiliano”. Un investimento – ha proseguito il presidente – che dimostra come la Regione voglia essere accanto ai comuni della Garfagnana per il miglioramento dei collegamenti in un territorio ad altissimo valore ambientale e ad alto potenziale turistico,un vero scrigno verde nella nostra Regione”. “È nostra volontà – ha sottolineato l’assessore Baccelli – migliorare la viabilità in quest’area della Garfagnana di grande valore ambientale e paesaggistico. La strada dell’Orecchiella diventerà più larga e più sicura a vantaggio di chi frequenta questi luoghi straordinari nella Toscana diffusa”. “Davvero importante la presenza di questa mattina del presidente Giani – ha sottolineato la sindaca Raffaella Mariani – così come importanti sono gli impegni che ha rinnovato nei confronti nei nostri Comuni e la vicinanza concreta al territorio dimostrata dalla realizzazione della strada dell’Orecchiella e dalla disponibilità su altri progetti che riguardano,oltre al completamento strada,anche la rigenerazione dei nostri borghi,il PINQuA e la collaborazione sui temi ambientali del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano”. “Quello sulla strada dell’Orecchiella – spiega il sindaco Francesco Pioli – è un intervento decisivo perché ha valorizzato tutto il comparto del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e dell’Orecchiella. L’asfaltatura ha suscitato,in particolare,l’attrazione di ciclisti amatori che percorrono numerosi questo tratto. Con il secondo stralcio,avremo un percorso ancora più importante e attrattivo anche per questa disciplina. Ringrazio il presidente Giani e la Regione Toscana pure per il progetto PINQuA grazie al quale abbiamo ottenuto due finanziamenti per realizzare opere importanti per la nostra comunità”. Durante la mattinata il presidente si è recato anche al lago di Pontecosi,nel Comune di Pieve Fosciana,con il sindaco Francesco Angelini. Giani ha sottolineato l’impegno per la riqualificazione dell’invaso da parte di Regione Toscana,che nell’ultima variazione di bilancio,su proposta del presidente,ha stanziato 300 mila euro per gli interventi di riqualificazione delle sponde del lago e di messa in sicurezza dell’abitato. Il progetto,ha fatto sapere il sindaco,ha già avuto il via libera della conferenza di servizi. L’intervento fa parte di un più ampio progetto di rinnovamento del lago e dei percorsi interni al paese,che mira ad una valorizzazione dell’area dal punto di vista paesaggistico,con un’attenzione all’implementazione della fruibilità per fini turistico-ricettivi,anche tramite la realizzazione di una nuova area di sosta. Il presidente durante il sopralluogo ha fatto tappa anche a Villa Collemandina dove sono a buon punto i lavori di recupero dell’anfiteatro. L’intervento si inserisce all’interno dei 39 progetti PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che riguardano la Valle del Serchio finalizzati alla valorizzazione del territorio incluso dall’Unione Comuni Garfagnana e dall’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Il progetto di recupero dell’anfiteatro,attualmente ad oltre il 50 per cento di realizzazione,riguarda una serie di interventi di sistemazione,tra cui la realizzazione di muri di contenimento,il rimodellamento del terreno e il recupero di eventuali reperti storici. Sono inoltre previsti percorsi pedonali e aree attrezzate pavimentate con materiali eco compatibili,e la messa a dimora di piante e siepi. Il costo complessivo è di 500mila euro di cui oltre 360mila euro da Pnrr,circa 60mila euro dalla Regione e il resto con fondi privati. PINQuA,lo ricordiamo è un programma di investimenti previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dal Ministero delle Infrastrutture per realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana in tutta Italia. Il progetto vede coinvolta la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario che si avvale per l'attuazione delle proposte progettuali delle due Unioni (Garfagnana e Valle del Serchio) in qualità di soggetti attuatori.