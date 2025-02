(ACON) FOIBE. HONSELL (OPEN): CONDANNA ALLO SFREGIO DI BASOVIZZA

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

(ACON) Trieste,8 feb – “Esprimiamo condanna per lo sfregio al monumento nazionale della Foiba di Basovizza”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg,Furio Honsell in merito agli atti vandalici ai danni della Foiba di Basovizza. “? uno dei simboli della tragedia della guerra e delle inutili sofferenze a cui conduce ogni violenza. Questo monumento – conclude Honsell – va rispettato per sempre”. ACON/COM/sm 081827 FEB 25