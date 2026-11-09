Scontri a Trieste: Pd Fvg, violenti fuori da dialettica civile

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - "Solidarietà agli agenti di Polizia feriti e ferma condanna degli atti di
violenza che si sono verificati a Trieste. Chi ha organizzato e perpetrato
questi atti è fuori dalla dialettica civile e gli eventuali reati vanno
perseguiti a norma di legge. Il tema del disagio sociale e del degrado deve
essere posto con metodi pacifici e non con intrusioni di forza, cortei non
autorizzati, assedi alla questura. Gravissimo però che esponenti del
centrodestra soffino sul fuoco e utilizzino questi episodi per provare a
intossicare la campagna elettorale. La responsabilità delle risposte
mancate e di una tensione sociale crescente è di chi governa tutto da
Trieste a Roma". Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina
Conti, all'indomani degli scontri, in cui sono rimasti feriti tre
poliziotti, tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti a Trieste,
dichiaratamente correlati alla tragica morte di due giovani in un incendio
in Porto Vecchio.
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