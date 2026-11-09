Fiet Venezia 2026: vetro e merletto ambasciatori del Made in Italy

L'iniziativa, inserita nel palinsesto de "Le Città in Festa", si svolge con la partecipazione di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito delle attività di promozione del Made in Italy sostenute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"Venezia è da sempre città di incontri, commerci e scambi, un luogo in cui tradizioni e competenze si intrecciano per creare nuove opportunità – ha dichiarato l'assessore Costalonga – Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per rafforzare le sinergie tra produttori e imprese, valorizzando le eccellenze del nostro territorio, come il merletto di Burano e il vetro di Murano, simboli del saper fare veneziano riconosciuti nel mondo. Un ringraziamento agli organizzatori per aver dato vita a un appuntamento che continua a crescere, coniugando tradizione, qualità e innovazione e favorendo nuove opportunità di collaborazione".

A rappresentare l'identità artigianale veneziana sono proprio due delle sue produzioni più celebri. Il vetro di Murano, grazie a Promovetro, sarà protagonista di un'esperienza immersiva che consentirà ai visitatori di assistere virtualmente al lavoro di una fornace. Il merletto di Burano sarà invece raccontato attraverso una preziosa mise en place e le dimostrazioni dal vivo delle maestre merlettaie, impegnate nella lavorazione al tombolo. Due espressioni di un patrimonio di conoscenze e abilità tramandato nei secoli, oggi al centro anche delle prospettive di riconoscimento dell'Indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali.

Il Fiet mette in rete artigiani, chef stellati, imprenditori e operatori internazionali del turismo e della ristorazione, aprendo nuove opportunità commerciali per le eccellenze italiane. Fino al 9 novembre, il programma propone esposizioni, convegni, masterclass, degustazioni e incontri professionali. A completare la manifestazione, tre cene di gala firmate da chef provenienti da tutta Italia, ospitate negli storici saloni del Casinò di Venezia e all'Hotel dei Dogi, tra alta cucina e tradizione veneziana.

La manifestazione proseguirà nelle prossime due giornate con ulteriori iniziative dedicate al dialogo tra imprese, artigiani e operatori del settore, confermando Venezia come luogo di incontro tra il patrimonio delle sue tradizioni e le nuove prospettive del commercio e del turismo internazionale.

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Venezia, 7 novembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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