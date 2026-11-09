FINE VITA, CASTELLONE (M5S): GOVERNO NON SI ASSUME RESPONSABILIT?

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - La decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale approvata dal Veneto "arriva mentre il Parlamento continua a non trovare una sintesi su una normativa nazionale e mentre le sentenze della Corte costituzionale hanno più volte richiamato la necessità di un intervento legislativo. Ciò che manca – prosegue – è la volontà politica di assumersi la responsabilità di una scelta che riguarda direttamente la vita delle persone".
Nel ricordare il lavoro del comitato ristretto, il cui percorso è stato vanificato dalla proposta della maggioranza giudicata «irricevibile», l'esponente dei 5 Stelle dichiara: "Sono i medici che seguono i malati a dover essere coinvolti. Il lavoro è stato già fatto dalla Corte, noi dobbiamo recepire quelle indicazioni. Le garanzie riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale – conclude Mariolina Castellone – devono trovare applicazione uniforme in tutta Italia e non soltanto nelle Regioni che hanno approvato proprie disposizioni".
(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - La decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale approvata dal Veneto "arriva mentre il Parlamento continua a non trovare una sintesi su una normativa nazionale e mentre le sentenze della Corte costituzionale hanno più volte richiamato la necessità di un intervento legislativo. Ciò che manca – prosegue – è la volontà politica di assumersi la responsabilità di una scelta che riguarda direttamente la vita delle persone".