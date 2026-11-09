Camera dei deputati: Eventi in diretta di oggi

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - eventi in diretta di oggi:
📌 9 – Sala del Refettorio – Indirizzo di saluto del Presidente Fontana al convegno “National Endowment for the Humanities”.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32797
📌 9.30 – Aula dei Gruppi – L’ecosistema della sicurezza integrata. Governance, compliance e resilienza nell’era digitale. Videomessaggio della vicepresidente della Camera Ascani.
🎥Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32801
📌 15 – Sala Matteotti – Dal fango del 1994 al modello nazionale: 25 anni del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Alessandria. Messaggio del Presidente della Camera Fontana.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32802
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