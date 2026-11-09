Malawi, ripartono le esportazioni di uranio: prima spedizione dalla miniera di Kayelekera verso la Francia, Lotus Resources punta a 2,4 milioni di libbre all’anno

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - Il Malawi compie un passo significativo nel rilancio della propria industria mineraria con la prima esportazione di concentrato di uranio dalla miniera di Kayelekera, situata nel distretto di Karonga, nella parte settentrionale del Paese.
La società australiana Lotus Resources Limited ha annunciato la partenza di quattro container contenenti complessivamente circa 145.000 libbre di concentrato di uranio (U₃O₈), equivalenti a circa 65,8 tonnellate.
La spedizione, partita dal sito minerario il 2 novembre, rappresenta il primo carico destinato ai mercati internazionali dopo la ripresa delle attività produttive nell’impianto, rimasto inattivo per oltre un decennio.
Il materiale attraverserà lo Zambia e la Namibia, raggiungendo il porto di Walvis Bay, da dove sarà trasportato via mare verso la Francia.
La destinazione finale è lo stabilimento di conversione Orano CE Malvési, nel sud della Francia, dove il concentrato sarà sottoposto alle successive lavorazioni industriali.
Secondo Lotus Resources, la consegna è prevista entro la fine del 2026, mentre ulteriori spedizioni potrebbero lasciare la miniera prima della conclusione dell’anno.
Kayelekera, la prima esportazione dopo oltre dieci anni di inattività
La partenza del carico rappresenta una tappa fondamentale per il progetto Kayelekera, una delle principali iniziative minerarie del Malawi.
La miniera aveva iniziato la produzione commerciale nel 2009, ma le attività erano state sospese nel 2014 a causa della diminuzione dei prezzi internazionali dell’uranio.
Per oltre un decennio, il sito è rimasto in regime di manutenzione e conservazione, in attesa di condizioni economiche favorevoli alla riapertura.
Il successivo ingresso di Lotus Resources nel progetto ha permesso di avviare un programma di riabilitazione degli impianti, ammodernamento delle infrastrutture e ripristino della capacità produttiva.
Le operazioni sono riprese nel 2025, con l’obiettivo di riportare gradualmente la miniera alla produzione commerciale.
La spedizione di novembre conferma il passaggio dalla fase di riavvio industriale a quella di commercializzazione del prodotto.
Quattro container con 145.000 libbre di uranio
Il primo carico comprende quattro container contenenti complessivamente circa 145.000 libbre di ossido di uranio, comunemente indicato come U₃O₈.
Il prodotto, noto anche come yellowcake, è un concentrato ottenuto attraverso la lavorazione del minerale estratto.
Non si tratta di uranio già arricchito o di combustibile pronto per essere utilizzato nei reattori nucleari.
Il materiale deve infatti attraversare ulteriori fasi industriali, tra cui conversione, eventuale arricchimento e fabbricazione del combustibile.
La prima spedizione dimostra che il progetto dispone ora di un percorso logistico autorizzato per raggiungere i clienti internazionali.
Il valore commerciale del carico non è stato comunicato dalla società, poiché dipende dalle condizioni contrattuali e dagli accordi di vendita.
Dallo Zambia alla Namibia, fino alla Francia
Il trasporto dell’uranio richiede una complessa organizzazione logistica e il rispetto delle normative sul movimento internazionale dei materiali radioattivi.
Il concentrato proveniente da Kayelekera viene inizialmente trasferito via terra attraverso lo Zambia, per poi raggiungere la Namibia.
Da qui, il materiale sarà imbarcato presso il porto di Walvis Bay, una delle principali infrastrutture portuali dell’Africa australe.
La nave trasporterà successivamente i container verso l’Europa, con destinazione lo stabilimento francese di Orano CE Malvési.
Secondo Lotus Resources, la spedizione marittima è stata programmata per novembre, mentre l’arrivo in Francia è atteso entro dicembre 2026.
Il percorso rappresenta un collegamento strategico tra l’industria mineraria del Malawi e la filiera internazionale del combustibile nucleare.
Autorizzazioni ottenute in tre Paesi africani
Prima della partenza, Lotus Resources ha dovuto completare una serie di procedure autorizzative con le autorità del Malawi, dello Zambia e della Namibia.
Tra i principali organismi coinvolti figura la Malawian Atomic Energy Regulatory Agency, responsabile della regolamentazione delle attività connesse ai materiali radioattivi nel Paese.
In Zambia, le autorizzazioni di trasporto sono state ottenute attraverso il partner logistico Alistair Group.
La Namibia ha rilasciato le necessarie approvazioni attraverso le autorità competenti in materia ambientale, mineraria e di radioprotezione.
L’ultimo passaggio è stato completato nell’ottobre 2026, quando la National Radiation Protection Authority namibiana ha concesso l’autorizzazione al trasporto e all’esportazione del materiale.
Il completamento delle procedure ha consentito l’avvio della prima spedizione commerciale. <Cite ref=”turn293227search1″/>
Greg Bittar: una pietra miliare per Lotus Resources
L’amministratore delegato di Lotus Resources, Greg Bittar, ha accolto positivamente la partenza del carico, descrivendola come un momento decisivo nel rilancio di Kayelekera.
Secondo Bittar, la spedizione rappresenta uno degli ultimi passaggi necessari per consegnare il prodotto ai clienti e iniziare a generare ricavi e flussi di cassa.
Il dirigente ha tuttavia sottolineato che la società continua a concentrarsi sull’ottimizzazione delle attività e sull’aumento progressivo della produzione.
Il riavvio di una miniera rimasta inattiva per molti anni richiede infatti un periodo di stabilizzazione degli impianti, durante il quale vengono migliorate le prestazioni operative e l’efficienza dei processi.
La consegna del primo carico costituisce un risultato commerciale importante, ma non significa che il progetto abbia già raggiunto la piena capacità produttiva.
Obiettivo 2,4 milioni di libbre di uranio all’anno
La strategia industriale di Lotus Resources prevede di aumentare gradualmente la produzione di Kayelekera fino a raggiungere una capacità di circa 2,4 milioni di libbre di U₃O₈ all’anno.
Il traguardo rappresenta l’obiettivo produttivo previsto per il funzionamento a regime della miniera.
Per raggiungerlo, la società dovrà continuare a migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento e aumentare i volumi di minerale lavorato.
Nel trimestre concluso a settembre 2026, Lotus Resources ha comunicato una produzione di circa 101.800 libbre di concentrato di uranio durante 31 giorni effettivi di attività.
L’azienda ha inoltre segnalato miglioramenti nei tassi di recupero del minerale, un indicatore importante dell’efficienza industriale.
Il completamento del programma di incremento della produzione sarà determinante per la redditività futura del progetto. <Cite ref=”turn293227search2″/>
Lotus Resources detiene l’85% del progetto
La struttura proprietaria di Kayelekera prevede una partecipazione maggioritaria della società australiana Lotus Resources, che controlla l’85% del progetto.
Il restante 15% appartiene allo Stato del Malawi.
Questa partecipazione consente al governo di mantenere un interesse diretto nello sviluppo della miniera e nei suoi risultati economici.
Il progetto potrebbe contribuire alle entrate pubbliche attraverso imposte, royalties, dividendi e altre forme di partecipazione previste dagli accordi.
La ripresa delle esportazioni può inoltre sostenere l’afflusso di valuta estera, particolarmente importante per un’economia che dipende da un numero relativamente limitato di prodotti destinati ai mercati internazionali.
L’entità dei benefici dipenderà comunque dai volumi effettivamente venduti, dai prezzi contrattuali, dai costi operativi e dagli obblighi fiscali applicabili.
Uranio e mercato energetico internazionale
La ripresa delle attività di Kayelekera avviene in una fase di crescente interesse internazionale verso l’energia nucleare.
Diversi Paesi stanno valutando la costruzione di nuovi reattori o il prolungamento della vita operativa delle centrali esistenti per rafforzare la sicurezza energetica e ridurre le emissioni derivanti dalla produzione elettrica.
L’uranio rappresenta una materia prima essenziale per la filiera nucleare.
La disponibilità di nuove forniture può contribuire alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, soprattutto in un mercato caratterizzato da una produzione concentrata in un numero relativamente ristretto di Paesi.
Il rilancio della miniera del Malawi potrebbe quindi favorire il suo reinserimento nelle catene di fornitura internazionali del combustibile nucleare.
Occupazione e sviluppo economico nel distretto di Karonga
Il ritorno alla produzione di Kayelekera potrebbe generare benefici economici anche per il territorio circostante.
Le attività minerarie richiedono personale specializzato, servizi logistici, trasporti, manutenzione e forniture industriali.
La presenza del progetto può quindi sostenere opportunità di lavoro e contratti per le imprese locali.
Il governo del Malawi considera il settore minerario uno degli strumenti per diversificare l’economia nazionale e ridurre la dipendenza dall’agricoltura.
Tuttavia, la crescita dell’industria estrattiva richiede anche una gestione attenta degli impatti ambientali, delle risorse idriche e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Il monitoraggio delle attività e il coinvolgimento delle comunità locali saranno elementi importanti per la sostenibilità del progetto.
Nuovi finanziamenti per sostenere la produzione
Lotus Resources sta lavorando anche al rafforzamento della propria struttura finanziaria per accompagnare l’espansione delle attività.
Nel corso del 2026, la società ha annunciato operazioni di raccolta di capitale e accordi finanziari destinati a sostenere il capitale circolante e migliorare la gestione delle scorte.
Tra questi figura un’intesa con Mercuria Energy Trading, che prevede la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti dalle scorte di uranio fino a 30 milioni di dollari statunitensi.
Il programma comprende inoltre servizi di commercializzazione destinati a facilitare la vendita del prodotto sui mercati internazionali.
La disponibilità di capitale è considerata fondamentale per finanziare le operazioni durante il periodo necessario al raggiungimento della piena capacità produttiva.
Kayelekera, nuove spedizioni previste entro dicembre
Dopo il primo carico partito all’inizio di novembre, Lotus Resources ha annunciato l’intenzione di organizzare ulteriori spedizioni prima della conclusione dell’anno.
Il calendario dipenderà dall’andamento della produzione, dalla disponibilità di prodotto conforme alle specifiche dei clienti e dalle condizioni logistiche.
La società continuerà a lavorare con gli operatori di trasporto e con le autorità dei Paesi attraversati per garantire la regolarità delle esportazioni.
La creazione di una filiera commerciale stabile rappresenta una condizione importante per il successo economico del progetto.
La disponibilità di collegamenti logistici affidabili consentirà infatti di programmare meglio le consegne e rispettare gli impegni contrattuali.
Malawi, l’uranio torna protagonista delle esportazioni minerarie
La partenza della prima spedizione dalla miniera di Kayelekera rappresenta una tappa importante per il settore minerario del Malawi.
Dopo oltre dieci anni di inattività, il progetto torna a partecipare al commercio internazionale dell’uranio, grazie agli investimenti della società australiana Lotus Resources e al coordinamento delle autorità di Malawi, Zambia e Namibia.
Con quattro container contenenti 145.000 libbre di concentrato di uranio diretti verso la Francia, Kayelekera entra in una nuova fase commerciale e punta progressivamente a una produzione annua di 2,4 milioni di libbre.
Il successo del progetto dipenderà ora dall’aumento della produzione, dall’efficienza degli impianti e dalla capacità di garantire esportazioni regolari.
Per il Malawi, il rilancio della miniera rappresenta un’opportunità per sviluppare l’industria estrattiva, rafforzare le entrate economiche e ampliare la propria presenza nel mercato internazionale delle materie prime strategiche.