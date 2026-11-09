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Arte e cultura

RECITAL FINALI DEL MASTER IN MUSICA DA CAMERA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 in Auditorium del Carmine, una maratona musicale con dieci ensemble di musica da camera.

Ingresso libero

Tre giorni di maratona musicale con gli ensemble che hanno completato il Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, si alterneranno sul palcoscenico dell’Auditorium del Carmine di Parma dieci giovani e talentuose formazioni cameristiche che si sono specializzate sotto la guida dei docenti Pierpaolo Maurizzi, Alberto Miodini, Amiram Ganz, Francesco Dillon, Giovanni Gnocchi, Claus-Christian Schuster, Luigi Mazza e Gesualdo Coggi.

Venerdì 13 novembre 2026 il programma prenderà avvio alle 16.00 con il Trio di Cesena formato da Simone Mancusi (clarinetto), Matilde Melucci (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte); alle 17.30 si esibirà il Duo Impuro composto da Samuele Molinari (saxofono) e Celeste Sartori (pianoforte).

Sabato 14 novembre alle 14.00 sarà la volta del Duo Mele – Fusi, con Alessandro Mele (violino) e Mattia Fusi (pianoforte), mentre alle 15.45 si potrà ascoltare il Duo Laiso – De Filippo, formato da Niccolò Laiso (violino) e Irene De Filippo (pianoforte); la giornata si concluderà alle 17.30 con il Duo Stefanelli – Pantani, composto da Francesco Stefanelli (violoncello) e Nicola Pantani (pianoforte).

Domenica 15 novembre alle 10.00, l’apertura sarà affidata al  Duo Vio – Zilioli – Teresa Vio (violino) e Alessandro Zilioli (pianoforte); a seguire, alle 11.45, il Duo Suarez – Vechiu, composto da Isabel Suarez (saxofono) e Victor Vechiu (pianoforte); alle 14.00 seguirà la performance del Trio Thule, formato da Tommaso Ronchi (pianoforte), Angioletta Jannucci Cecchi (violino) e Maria Cristina Mazza (violoncello); alle 15.45 andrà in scena il Duo Lanati – Natale, con Maria Giulia Lanati (violoncello) e Riccardo Natale (pianoforte); alle 17.30 il programma sarà concluso dal Trio León, composto da Giulia Di Palmo (pianoforte), Margherita Simionato (violino) e Ludovica Cordova (violoncello).

Il Master Annuale di II livello “Alto Perfezionamento in Musica da Camera” forma interpreti in grado di affrontare il grande repertorio cameristico, preparandoli per la scena concertistica nazionale e internazionale. La parte più ampia del corso è affidata a Pierpaolo Maurizzi e ad Alberto Miodini. I Recital finali di questo percorso sono aperti al pubblico per offrire l’occasione di ascoltare il frutto del lavoro svolto da una nuova generazione di giovani e talentuosi interpreti.

(AGENPARL)
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