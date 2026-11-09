COMUNICATO STAMPA – USA: Battistoni (FI), Bonaccini si scusi. Atteggiamento sconcertante

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
USA: Battistoni (FI), Bonaccini si scusi. Atteggiamento sconcertante
"Bonaccini ha rimosso la foto falsa di Antonio Tajani, realizzata con l'Ai, ma non si è scusato. E' sconcertante la mancata presa d'atto da parte sua su quanto sia grave ciò che ha commesso: non solo ha offeso il ministro degli Esteri, ma ha sottoposto a cittadini e utenti l'immagine di un fatto mai accaduto, spacciandolo per vero. Questa è la misura del profilo ideologico assunto dal PD, che fa amaramente riflettere". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni