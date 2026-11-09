Ue chiede chiarimenti su soldati algerini dispiegati in Niger

La Commissione europea segue con attenzione il dispiegamento di militari algerini in Niger e chiede maggiori precisazioni sugli obiettivi, sulle modalità e sulle basi giuridiche dell’operazione. Lo ha dichiarato il portavoce per gli affari esteri Anouar El Anouni durante il briefing quotidiano a Bruxelles, sottolineando che le istituzioni europee monitorano da vicino gli sviluppi e attendono ulteriori informazioni sulla portata e sullo scopo della missione.

El Anouni ha ribadito il sostegno dell’Unione europea a tutte le iniziative che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla sicurezza nel Sahel, nel rispetto del diritto internazionale, della sovranità degli Stati e della protezione dei civili. Bruxelles insiste sulla necessità che le misure militari e di sicurezza siano «trasparenti» e «proporzionate» e che favoriscano la de-escalation delle tensioni regionali.

Il dispiegamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio della Nazione, camera alta del Parlamento algerino, in una sessione di emergenza il 25 ottobre, a seguito di una notifica del presidente Abdelmadjid Tebboune. La Costituzione algerina consente al capo dello Stato di inviare unità militari all’estero a condizione che le due Camere lo approvino a maggioranza dei due terzi. Si tratta della prima missione militare algerina oltre i confini nazionali dal 1973, quando l’Algeria sostenne l’Egitto nella guerra arabo-israeliana.

Secondo testimonianze raccolte da media internazionali, un primo convoglio militare algerino ha raggiunto Arlit, città mineraria del nord-ovest del Niger nota per le attività legate all’estrazione di uranio. Algeri non ha comunicato la consistenza della forza inviata né la durata prevista dell’operazione. Le autorità algerine motivano la decisione con la necessità di tutelare i propri interessi energetici ed economici nel Paese. La compagnia pubblica Sonatrach ha investimenti nella zona, tra cui il giacimento di Kafra, e il progetto del gasdotto trans-sahariano tra Algeria, Niger e Nigeria figura tra le priorità strategiche.

L’operazione segue un protocollo di cooperazione militare firmato durante la visita ad Algeri del ministro della Difesa nigerino, il cui contenuto non è stato reso pubblico. In precedenza, a fine agosto, l’Algeria aveva già inviato aerei da combattimento in Niger per contrastare un tentativo di colpo di Stato.

Il contesto delle relazioni bilaterali è complesso. Il Niger è guidato da un regime militare dal colpo di Stato del luglio 2023 che ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum, inizialmente contestato da Algeri. I rapporti hanno conosciuto fasi di tensione, tra cui il richiamo dell’ambasciatore nigerino ad Algeri nel 2025 dopo accuse maliane relative all’abbattimento di un drone vicino al confine. Negli ultimi mesi si sono registrati segnali di riavvicinamento: lo stesso Tebboune ha dichiarato all’inizio di ottobre che l’Algeria proteggerà il Niger «qualunque cosa accada».

Il dispiegamento avviene in un’area segnata da persistenti sfide di sicurezza, con la presenza di gruppi armati affiliati ad al-Qaeda e allo Stato islamico. Analisti e osservatori hanno sollevato interrogativi sulle possibili implicazioni regionali di una presenza militare straniera in una zona già oggetto di competizione tra potenze regionali e internazionali, nonché sui rischi che le truppe algerine possano essere esposte ad attacchi o coinvolte in dinamiche più ampie rispetto agli obiettivi dichiarati.