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Politica Interna

CYBERSICUREZZA, DE CORATO (FDI): CONTRO ATTACCHI HACKER SERVONO INVESTIMENTI E FORMAZIONE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2026 - "L'attacco informatico alla società impegnata nella realizzazione del tunnel del Brennero rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme. Come avevo già denunciato nei giorni scorsi, siamo di fronte a un'ondata preoccupante di attacchi sistematici che interessano settori sempre più strategici della nostra società.
Dopo i supermercati, le strutture per la conservazione del sangue e le minacce diffuse attraverso la rete, oggi viene colpita una società impegnata nella realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per i collegamenti europei. Non è accertata una regia comune, ma l'Italia e l'Europa non possono permettersi di sottovalutare il rischio di destabilizzazione e di farsi trovare impreparate di fronte alle nuove minacce informatiche.
La sicurezza informatica non si garantisce soltanto attraverso l'approvazione di nuove leggi, che da sole non possono fermare chi è determinato a violare i sistemi digitali. Servono soprattutto investimenti concreti, prevenzione e formazione.
Il Governo Meloni ha già intrapreso un percorso importante, rafforzando la normativa nazionale e destinando risorse alla cybersicurezza. Ora è fondamentale proseguire su questa strada, investendo soprattutto nella formazione dei cittadini e di tecnici altamente specializzati, capaci di prevenire e contrastare attacchi sempre più sofisticati.
Scuole, università, imprese e istituzioni devono fare squadra per diffondere una vera cultura della sicurezza digitale.
Non esiste digitalizzazione senza sicurezza informatica e non esiste sicurezza informatica senza competenze. Proteggere le nostre infrastrutture, i nostri dati e i nostri cittadini deve essere una priorità nazionale ed europea".

(AGENPARL)
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