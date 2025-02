(ACON) AGENDA MANIFATTURA. GRUPPO PD: SOSTENERE INFRASTRUTTURE E WELFARE

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(ACON) Trieste, 6 feb – "L'apporto che il manifatturiero d? alla

comunit? regionale ? determinante in termini di sviluppo e

crescita e l’Agenda Fvg Manifattura 2030 contiene elementi

importanti che vanno in questa direzione. In questo percorso ?

necessario, per?, far s? che i consorzi siano nelle condizioni di

rendere attrattivi i propri insediamenti dal punto di vista

infrastrutturale dando loro certezze, aiutare le pmi nella

ricerca e quindi migliorare le condizioni di welfare anche per

aumentare l’occupazione femminile”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali Francesco

Martines, Massimiliano Pozzo, Roberto Cosolini e Massimo Mentil a

margine della seduta odierna della II Commissione riunitasi per

le audizioni relative alla strategia dell’Agenda Fvg Manifattura

2030.

Questa prima fase di ascolto, richiesta dai consiglieri del Pd

(che annunciano che insieme al Partito dedicheranno al tema della

manifattura un approfondimento pubblico) “? stata importante per

ascoltare dai consorzi, che consideriamo strumenti operativi

della Regione per contribuire alla crescita, i loro progetti, le

loro capacit? e la rapidit? di mettere a terra tutti i progetti

finanziati dalla Regione per infrastrutturare le aree di

insediamento industriale”.

Secondo i consiglieri dem, “? necessario focalizzarsi sui diversi

temi: garantire risorse ai consorzi in maniera strutturale, sulla

base dei piani industriali, cos? da dare certezze e quindi poter

programmare gli interventi sul medio-lungo termine; il secondo

tema ? quello della ricerca, soprattutto per sostenere le piccole

e medie imprese, che hanno una capacit? finanziaria limitata,

nello sviluppo della ricerca e dell’innovazione; terzo punto

riguarda la frammentazione, sui territori, di diverse piccole

aree industriali che non fanno parte del sistema dei consorzi”.

“In questi casi ? necessario trovare un sistema per gestire

queste aree attraverso delle convenzioni. Infine – concludono –

c’? la questione importante del welfare, creando servizi come gli

asili, politiche abitative innovative, per poter aumentare

l’occupazione femminile”.

