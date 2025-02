Rotondella: Cia-Agricoltori Matera, azioni urgenti per far rientrare l’allarme e ristabilire serenità tra agricoltori e cittadini.

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

mer 05 febbraio 2025

l’allarme e ristabilire serenità tra agricoltori e cittadini.

La nuova ordinanza del sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, che

conferma e integra il divieto di emungimento delle acque, già disposto nel

2017, a causa del superamento delle soglie di contaminazione rilevato

dall’ARPAB nelle zone agricole ubicate nei pressi della Trisaia, richiede

azioni urgenti da parte di tutti gli enti che hanno responsabilità a tutela

delle produzioni agricole. Così Cia-Agricoltori Matera sottolineando che la

nuova Ordinanza dispone anche il divieto di coltivazione all’aperto di

ortaggi (eccetto quelli in serra) con danni non solo per le aziende

agricole direttamente interessate ma per tutte quelle di Rotondella. Si

tratta di produzioni orticole che – evidenzia Cia – sono di grande qualità

e da sempre richiesti dai mercati. Pertanto diventa necessario un incontro

che individui tutte le misure necessarie a far rientrare l’allarme e

ristabilire serenità tra agricoltori e cittadini. La “vicenda Trisaia” nel

corso degli anni ha già prodotto danni diretti ed indiretti all’agricoltura

del territorio e pertanto c’è bisogno di superarla definitivamente.