(ACON) SCUOLA. MORETTI (PD): VOLTO COPERTO OSTACOLA PIENA INTEGRAZIONE

(ACON) Trieste, 4 feb – "L'integrazione e la pacifica

convivenza in una comunit? devono essere concetti e regole

basilari da seguire, nel rispetto delle regole collettive e delle

convinzioni di ognuno. Il volto coperto va inteso, in questo

senso, come un ostacolo alla piena ed effettiva integrazione,

soprattutto all’interno di una scuola”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti, che attraverso una lettera, inviata

ieri alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale,

Daniela Beltrame (e per conoscenza all’assessore regionale

all’Istruzione, Alessia Rosolen), chiede un’interpretazione

univoca per tutti gli istituti scolastici del Fvg che vieti

l’utilizzo del niqab all’interno delle aule scolastiche.

A seguito delle segnalazioni ricevute in questi giorni da docenti

e genitori, dunque, Moretti ha chiesto chiarezza su una questione

che “non pu? essere lasciata all’autonoma gestione del singolo

dirigente scolastico”.

Quella del volto coperto, prosegue, “? una cultura che confligge

con princ?pi essenziali in cui ci riconosciamo. Non possiamo

accettare un principio per cui oggi il regime iraniano incarcera

e tortura le ragazze che non vogliono coprirsi i capelli”.

A prescindere dai convincimenti e dalle sensibilit? di ciascuno,

e senza tirare in ballo altre questioni del tutto improprie,

continua, “la copertura del volto non ? un ostacolo solo al

riconoscimento della persona, ma lo ? al processo di

integrazione: prioritariamente perch? cos? si mette in

discussione il ruolo e la dignit? della donna e il lavoro dei

docenti, e perch? complica e rende sempre pi? problematiche le

relazioni all’interno della comunit? monfalconese nel suo

insieme”.

