PACCHETTO FAMIGLIA: PIÙ VANTAGGI E MENO BUROCRAZIA PER LE FAMIGLIE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

*La Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato

importanti modifiche al regolamento esecutivo della Legge Regionale n. 1

del 2005, che disciplina il “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”. Le

nuove disposizioni mirano a semplificare le procedure di accesso, chiarire

aspetti interpretativi e introdurre ulteriori vantaggi per le famiglie

residenti nella regione.*

A partire da quest’anno sarà sufficiente dimostrare un versamento iniziale

di 500 euro per richiedere i contributi. È questa la novità principale

delle modifiche al regolamento per il sostegno alle famiglie approvate

dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla previdenza *Carlo

Daldoss* che punta a dare maggiore accessibilità ai contributi grazie alla

semplificazione delle procedure, tempi di erogazione più rapidi con

riduzione degli oneri burocratici e sostegno economico ampliato che copre

nuove casistiche, come i periodi di contribuzione figurativa.

La nuova formulazione, infatti, prevede che per poter beneficiari dei

contributi a sostegno della previdenza complementare è necessario essere

iscritti, al momento della presentazione della domanda di contributo, ad

una delle forme pensionistiche complementari e aver effettuato versamenti

contributivi pari complessivamente almeno *500 euro* esclusi il trattamento

di fine rapporto (TFR) e il contributo a carico del datore di lavoro

eliminando così il precedente requisito di anzianità di iscrizione. Per

questo motivo viene presa in considerazione la data in cui il soggetto

richiedente ha materialmente effettuato il versamento, indipendentemente

dalla data della valuta o dalla data in cui il fondo imputa il versamento

stesso.

“Con questo intervento abbiamo risposto alle esigenze concrete delle

famiglie della nostra regione, introducendo misure che non solo

semplificano, ma rendono più inclusivi i contributi previsti dal Pacchetto

famiglia – ha spiegato Daldoss – si tratta di un passo importante per

garantire maggiore equità e sostegno economico a chi si prende cura dei

propri cari o investe nella propria previdenza complementare. Il nostro

impegno è costruire un sistema più vicino ai cittadini, riducendo le

complessità e accelerando l’erogazione delle risorse.”

Inoltre, i contributi per chi si prende cura della famiglia saranno

riconosciuti anche per periodi coperti da contribuzione figurativa, purché

non derivanti dalla perdita del lavoro. Questa misura è destinata a coloro

che si dedicano alla cura di figli minori o familiari non autosufficienti,

consentendo la cumulabilità con indennità e congedi già previsti dalla

normativa vigente.

*“Infine abbiamo semplificato le modalità di erogazione* per facilitare la

gestione dei contributi di previdenza complementare – ha concluso

l’assessore – abbiamo infatti stabilito che, in caso di incompatibilità

tecnica con i fondi pensionistici scelti, le somme saranno versate

direttamente agli interessati”.

*FAMILIENPAKET – MEHR VORTEILE UND WENIGER BÜROKRATIE FÜR DIE FAMILIEN IN

TRENTINO-SÜDTIROL*

*Die Regionalregierung von Trentino-Südtirol hat wichtige Änderungen zur

Durchführungsverordnung des Regionalgesetzes Nr. 1/2005 „Familienpaket und

Sozialvorsorge“ genehmigt. Mit den neuen Bestimmungen sollen die Verfahren

für die Inanspruchnahme vereinfacht werden, einige Auslegungszweifel

geklärt und weitere Vorteile für die in der Region wohnhaften Familien

eingeführt werden. *

Ab diesem Jahr reicht es aus, eine anfängliche Einzahlung in den

Zusatzrentenfonds in Höhe von 500 Euro vorzuweisen, um die Beiträge zu

beantragen. Das ist die wichtigste Neuerung der geänderten

Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz „Familienpaket und

Sozialvorsorge“, die von der Regionalregierung auf Vorschlag des

Regionalassessors für Sozialvorsorge *Carlo Daldoss* genehmigt wurde und

auf eine leichtere Inanspruchnahme der Beiträge durch eine Vereinfachung

der Verfahren, eine schnellere Auszahlung mit weniger Bürokratie und eine

Erweiterung der finanziellen Unterstützung – u. a. auch auf die Zeiträume

fiktiver Beitragszahlungen – abzielt.

Aufgrund der Änderung muss man nun, um die Unterstützung der Zusatzvorsorge

zu erhalten, zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsantrags bei einer

Zusatzrentenform eingetragen sein und Beiträge in Höhe von mindestens *500,00

Euro* – ausgenommen die Abfertigung und der Arbeitgeberbeitrag – eingezahlt

haben. Damit fällt die bisherige Voraussetzung der Eintragungsdauer weg und

es wird das Datum berücksichtigt, an dem die antragstellende Person

tatsächlich die Einzahlung vorgenommen hat, unabhängig vom Valutadatum oder

dem Datum, dem der Fonds die Einzahlung zuordnet.

Daldoss erklärte: „Mit dieser Änderung sind wir auf die konkreten

Bedürfnisse der Familien in unserer Region eingegangen, indem wir Maßnahmen

eingeführt haben, die es ermöglichen, nicht nur die Inanspruchnahme der im

Familienpaket vorgesehenen Beiträge zu vereinfachen, sondern die Beiträge

auch mehr Personen zu gewähren. Es handelt sich um einen wichtigen Schritt

in Richtung mehr Gleichheit und finanzielle Unterstützung für all jene, die

Familienangehörige betreuen oder in eine Zusatzrentenform investieren. Es

ist unser Ziel, durch eine Vereinfachung der Verfahren und eine schnellere

Auszahlung der Finanzmittel ein bürgernahes System zu schaffen.“

Die Beiträge für Pflegezeiten werden außerdem auch für die durch fiktive

Beitragszahlung gedeckten Zeiten – außer im Falle von Arbeitsplatzverlust –

gewährt. Diese Maßnahme betrifft die Personen, die minderjährige Kinder

oder pflegebedürftige Familienangehörige betreuen, wobei die Kumulierung

mit den in den Gesetzesbestimmungen bereits vorgesehenen Zulagen und

Urlauben möglich ist.

Abschließend sagte der Assessor: „Wir haben auch die Auszahlungsmodalitäten

vereinfacht, um eine bessere Verwaltung der Beiträge zur Unterstützung der

Zusatzvorsorge zu ermöglichen. Hierzu wurde festgelegt, dass die Beträge

direkt an die betreffende Person ausgezahlt werden, sollte es

Schwierigkeiten mit den von ihnen gewählten Rentenfonds geben”.

