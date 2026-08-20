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Europei Youth & U15, tre medaglie di specialità per il Team Italia FIPE nella prima giornata di gare

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
 
Roma, 20 agosto 2026
 

Inizia con tre medaglie il percorso del Team Italia FIPE ai Campionati Europei Youth e Under 15 di Pristina. Nella prima giornata di gare arrivano il bronzo nello strappo di Beatrice Falzia nella categoria 45 kg Under 15 oltre all'argento nello strappo di Giulia Zola e il bronzo nello slancio di Francesca Mininni nella categoria 45 kg Youth.

 

Ad aprire la giornata di gara è stata Beatrice Falzia che ha chiuso con 114 kg di totale, frutto dei 53 kg ottenuti nello strappo (bronzo di specialità) e dei 61 kg nello slancio, piazzandosi al quarto posto nella classifica finale. Il Team Italia FIPE è poi tornato sul podio nella categoria 45 kg Youth con Giulia Zola e Francesca Mininni: Zola ha conquistato la medaglia d'argento nello strappo con 60 kg, mentre Mininni è salita sul podio nello slancio grazie ai 72 kg sollevati. Per Mininni anche il quinto posto nel totale con 125 kg. Nell'ultima gara di giornata, Ginevra Maria Mazzilli eSofia Zola hanno chiuso rispettivamente al sesto e al decimo posto nella categoria 49 kg Youth, completando la prima giornata azzurra sulla pedana di Pristina.

 
Il prossimo appuntamento con gli azzurrini è domani 21 agosto con la categoria 55 kg Youth maschile che vedrà impegnati Christian Di Maria e Salvatore Samuel Cocuzza. 
 

(AGENPARL)
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