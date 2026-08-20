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Africa

La presidente della Camera bassa riceve l’ambasciatrice canadese in Algeria

Floriana CutiniBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - La presidente dell’Assemblea nazionale del popolo (APN), camera bassa del Parlamento algerino, Khalida Boufadech, ha ricevuto giovedì l’ambasciatrice del Canada in Algeria, Robin Lynn Wettlaufer, per un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione parlamentare tra i due Paesi.

Lo rende noto un comunicato dell’Assemblea nazionale del popolo, secondo cui i colloqui hanno rappresentato un’occasione per esaminare le modalità attraverso cui consolidare ulteriormente i rapporti tra le istituzioni parlamentari di Algeria e Canada.

Al centro la cooperazione parlamentare

Durante l’incontro, Boufadech e Wettlaufer hanno discusso delle prospettive di sviluppo della cooperazione parlamentare, sottolineando l’importanza del dialogo e degli scambi tra le istituzioni legislative dei due Paesi.

Il confronto si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali tra Algeri e Ottawa e della volontà di rafforzare i canali di comunicazione istituzionale.

La diplomazia parlamentare può infatti rappresentare uno strumento complementare alle tradizionali relazioni diplomatiche, favorendo il confronto su questioni di interesse comune e contribuendo ad ampliare gli ambiti di collaborazione.

Algeria e Canada puntano a rafforzare il dialogo

L’incontro tra la presidente dell’APN e l’ambasciatrice canadese conferma l’attenzione riservata allo sviluppo delle relazioni tra Algeria e Canada, con particolare riferimento alla dimensione parlamentare.

Il colloquio ha quindi offerto alle due rappresentanti istituzionali l’opportunità di valutare le modalità più adatte per dare nuovo impulso agli scambi tra i rispettivi Parlamenti e consolidare il dialogo tra i due Paesi.

(AGENPARL)
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