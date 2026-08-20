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Politica Interna

Migranti. Kelany (FdI): su patto migrazioni e asilo Schlein o non sa o mente sapendo di mentire

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2026 - "Sulla questione dei dublinanti evidentemente Elly Schlein o non sa come funziona il nuovo Patto migrazione e asilo, che sul punto introduce una maggiore condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri con meccanismi di solidarietà obbligatoria, quindi regole più vantaggiose, oppure mente sapendo di mentire. Questo governo dall'ottobre 2022 ha respinto complessivamente 80mila richieste di presa in carico di migranti sbarcati in Italia che si sono poi spostati in altri Paesi con i cosiddetti movimenti secondari. Con la sinistra al governo lo scenario sarebbe stato molto diverso, visto che il modello sono le porte aperte di Sanchez che ha voluto la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti irregolari. La sospensione di Schengen con la Spagna è stato un atto dovuto per tutelare la sicurezza nazionale e ci sta permettendo di evitare che si riversino in Italia migranti irregolari che il governo spagnolo ha colpevolmente fatto entrare nelle frontiere europee. Oggi in Europa si parla di 'modello Meloni' per il contrasto all'immigrazione irregolare. La sinistra italiana invece continua a sognare il 'modello Sanchez', i cui effetti sono sotto gli occhi di tutta l'Europa".

(AGENPARL)
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