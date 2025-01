(ACON) TELECOMUNICAZIONI. NOVELLI (FI): 2 MLN PER TELEFONIA E BANDA LARGA

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

potenziare le infrastrutture per la telefonia mobile e per la

connettivit? a banda larga. Dai tralicci ad altri supporti, anche

digitali, per garantire alle aree periferiche, tra cui le Valli

del Natisone e del Torre, la possibilit? di ricorrere a strumenti

digitali interattivi e di facile utilizzo sia per ragioni

professionali che, molto pi? prosaicamente, per scongiurare il

rischio di una marginalizzazione digitale e, conseguentemente,

economica e sociale. Lavori attesi anche per esorcizzare lo

spettro di disservizi in casi di urgenza, legati alla salute o

altre esigenze non procrastinabili”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Roberto Novelli (FI)

a margine dei lavori della VI Commissione permanente durante la

quale l’assessore, Sebastiano Callari, ha confermato che “la

Regione ha intrapresa un percorso di crescita digitale e

infrastrutturale delle Valli, per aumentare l’attrattivit? in

ottica turistica e per migliorare la sicurezza dei residenti”.

“Ringrazio l’assessore – commenta Novelli che ? anche presidente

della VI Commissione – per l’intervento esaustivo e preciso che

certifica l’assunzione da parte della Regione di un impegno

assunto con la cittadinanza e con chi ? deputata a

rappresentarla, come il sottoscritto”.

“Per arginare lo spopolamento dei territori montani – evidenzia

l’esponente forzista – o, comunque periferici, l’unica strada

possibile ? potenziare i servizi, aumentare la copertura della

telefonia mobile, migliorare la rete elettrica e garantire una

navigazione internet adeguata alle esigenze odierne, sia per i

singoli cittadini che per le imprese. Mi sono impegnato in prima

persona anche in questo progetto, presentando un emendamento che

aggiungesse 200mila euro a quanto originariamente previsto”.

“Questo percorso non pu? prescindere da una collaborazione

stretta e forte tra pubblico e privato. Per questo – conclude

Novelli -, chiedo anche ai cittadini di sollecitare gli operatori

a fare i lavori alle reti che competono ai soggetti privati. Se i

cittadini faranno sentire la loro voce, le istituzioni avranno

pi? forza e pi? incisivit? per proseguire in questo piano di

rafforzamento infrastrutturale”.

