(ARC) Turismo: Bini, ok a programma Cai finanziato con 350 mila euro

Pordenone, 25 gen – Via libera della Regione al programma

annuale del Cai, con il quale si definiscono una serie di

interventi programmati dall’associazione nel territorio del

Friuli Venezia Giulia e per il quale sono stati destinati 350

mila euro. Lo ha definito l’esecutivo Fedriga approvando, nel

corso dell’ultima seduta di Giunta, un’apposita delibera su

proposta dell’assessore alle Attivit? produttive e turismo Sergio

Emidio Bini.

“Entro il 31 ottobre di ogni anno – spiega Bini – il CAI del

Friuli Venezia Giulia sottopone all’approvazione

dell’Amministrazione regionale il programma delle proprie

iniziative da mettere in atto l’anno successivo. In esso ?

contenuta la descrizione dettagliata delle singole attivit? e un

preventivo di spesa per la loro realizzazione, con indicazione

delle fonti di finanziamento attivate e da attivare. Come negli

anni passati, anche per il 2025 abbiamo stanziato a favore

dell’associazione 350 mila euro, di cui 250 mila per le spese

correnti e la parte rimanente per far fronte a spese di

investimento”.

“Uno dei principali obiettivi definiti nel programma del Cai – ha

sottolineato l’Assessore – riguarda la manutenzione dei nostri

sentieri, che in Regione coprono circa 4.600 chilometri

complessivi. ? una priorit? significativa, che contribuisce

all’ulteriore sviluppo del turismo e alla destagionalizzazione

della nostra montagna. Rendere fruibile a tutti l’ampia rete di

sentieri del Friuli Venezia Giulia e garantire l’apertura dei

rifugi rappresenta un tassello importante per vivere la montagna

365 giorni all’anno. Per questo desidero ringraziare i soci

volontari delle sezioni Cai, che in Regione sono circa 19.500,

per l’impegno profuso e per l’attenzione costante nel conservare

gli aspetti paesaggistici e naturalistici del nostro territorio”.

Tutte le iniziative inserite nel programma del Cai regionale

verranno svolte seguendo un ordine di priorit?. Quest’ultimo

tiene conto innanzitutto degli interventi per la manutenzione

ordinaria e straordinaria dei sentieri, quelli straordinari su

sentieri e ferrate nonch? la manutenzione di rifugi e bivacchi.

Infine, le risorse potranno essere utilizzate per

l’organizzazione e gestione di corsi di formazione ed

aggiornamento delle attivit? alpinistiche, le iniziative di

prevenzione degli infortuni in montagna, l’organizzazione di

iniziative alpinistiche e le attivit? di formazione ed

aggiornamento.

