Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 GIUSTIZIA, VIETRI (FDI): CON GOVERNO MELONI RIFORMA STORICA ATTESA DA ANNI

“Grazie al Governo Meloni oggi è stata approvata in prima lettura alla Camera una riforma storica per la giustizia italiana”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente rappresenta un vero e proprio salto di qualità per il nostro sistema giudiziario. Anche perché – sottolinea Vietri – senza una netta distinzione di ruoli è difficile garantire una percezione di vera imparzialità. Il sorteggio al Csm, inoltre, e’ un ulteriore cambiamento epocale per contrastare la degenerazione delle correnti e l’intrusione della politica nella magistratura. Un ringraziamento doveroso – conclude Vietri – va in particolare al Premier Giorgia Meloni e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per la determinazione con cui hanno portato avanti questa riforma che gli italiani attendevano da decenni”.

