(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 14/01/2025

Consiglio | ore 18:10

Lavori Consiglio: convalida dell’elezione di Holzeisen, Ferrovia della valle Aurina, No all’obbligo vaccinale per i bambini

Approvata dal plenum la relazione della Commissione di convalida; esaminate mozioni di Süd-Tiroler Freiheit e JWA Wirth Anderlan. La seduta di oggi è terminata.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-convalida-dell-elezione-di-holzeisen-ferrovia-della-valle-aurina-no-all-obbligo-vaccinale-per-i-bambini-250114)

Consiglio | ore 16:04

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 2

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano il personale medico gettonista, le borse di studio universitarie, la letterina a Babbo Natale dell’assessore alla scuola, lo snellimento burocratico, la somministrazione sostanze sperimentali alle donne in età fertile, incidenti con animali selvatici, l’analisi del traffico in relazione al ponte Lueg, il primariato del Laboratorio dell’ospedale di Bolzano, incarichi a medici in formazione specialistica, allentamento delle disposizioni su bilinguismo e proporzionale. Il tempo riservato alla interrogazioni è terminato.

Consiglio | ore 15:43

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 1

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano il Centro di sperimentazione Laimburg, urgenze nella sanità, la compensazione dell’inflazione alle organizzazioni di volontariato, spese abitative, l’accesso libero al lago di Caldaro, i rapporti tra Alto Adige e Austria, la censura di misure Covid, il modello Risparmio casa, un ascensore alla stazione di Vipiteno, ponte verde a La Serra, stipendi per insegnanti.

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/sLv3uLXdlLF60MkVpkqtmNjDpxRxQKs4FU9jMW1Ow62E2_rG1LO7EhVHCKmT7TFwGgGfdwHwi85B72xEtRasAUaK6sw_D1clFVkVowOmt9YabDMYqXFZfzg5-2_U-L5bUH_-8rlE3RXXlkl5FiwwG-t9IG2grM6Hf5z0Q5-LZr04s8SeYhtz34IMWn7a0MJFd0zDN8CNUB6P2JEdlVF6NxPkD2E2H7KZuIACb4uHLMWg6O0) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/oqcxc6nRAH2WjCS1LB_nHYrNFyqXRCYcfFlh_Ftq0fa47TThzJU5k072G2WtiJn40U5vsV9_W5dx05yf8x2ZNm7jBOp0xY_x1ivGyWdYzv_rUzzO-XOcxqfQ21BBjlt38o5SIG6Ra3i1_HLvUd9yNl5R_52fqqEMigXMdx2ivYJf1P8g6-bkvPySL3xoP7nGyaDydbLxgjqaJ1-6sAbQIiY3O1F0WsKVBS488dOdSRZxydvU9r9l_FxD47hXPb_ORQTt41a_fGaWiV4)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.