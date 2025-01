(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DE CORATO (FDI): «GABRIELLI SU SICUREZZA DISCO ROTTO DEL SINDACO.

MILANESI NON HANNO BISOGNO DI UN CONSULENTE MONOTONO E RIPETITIVO DEL

CSX»! Milano, 09 Gennaio 2025 – «Le dichiarazioni odierne di Franco

Gabrielli, consulente del Sindaco Sala sui temi della sicurezza, sono in

linea con le posizioni tipiche degli esponenti della Sinistra, se non

addirittura peggiori. Gabrielli, criticando l’inasprimento delle pene e

sottolineando il collasso del sistema carcerario, ha espresso un’opinione

che riecheggia perfettamente quanto dichiarato da figure come Granelli,

Schlein e altri esponenti della Sinistra. Se il compito del consulente del

Sindaco è quello di ripetere come un disco rotto ciò che già affermano Sala

e i suoi Assessori, allora mi chiedo quale sia la reale utilità di questa

consulenza. I milanesi non hanno bisogno di un consulente monotono e

ripetitivo del Centrosinistra. Le parole di Gabrielli, che pure riconosce

la professionalità del Ministro Piantedosi, mostrano una preoccupante

mancanza di visione strategica sui temi della sicurezza. L’immigrazione e

il degrado che si registrano a Milano non si affrontano con il lassismo o

con critiche all’inasprimento delle pene per chi delinque. Continuare a

negare l’emergenza sicurezza nella nostra città non farà che aggravare una

situazione già critica. Servono soluzioni concrete e coraggiose, non

consulenti che si limitano a giustificare l’immobilismo del Comune».Così il

Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari

Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra

milanesi, Riccardo De Corato.*