On. Ida Carmina visita istituzionale al neo Prefetto di Agrigento Caccamo

(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 On. Ida Carmina M5S: “Visita Istituzionale dal neo Prefetto Caccamo: un confronto a tutto tondo su criticità, emergenze e prospettive di sviluppo della provincia agrigentina”



L’On. Ida Carmina, deputata del M5S, al termine della visita istituzionale in Prefettura di ieri commenta positivamente l’incontro con il neo Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo da poco insediato nella nostra provincia.

“Un incontro proficuo e ringrazio il Prefetto Caccamo, a cui è andato il mio benvenuto e gli auguri per il nuovo anno, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nell’affrontare le questioni relative alla difficile situazione agrigentina ed alle potenzialità di sviluppo del territorio, anche alla luce di questo fondamentale anno 2025 di “Agrigento Capitale della Cultura Italiana”, possibile opportunità di sviluppo e di crescita per la nostra provincia e la Sicilia tutta, occasione che non possiamo permetterci di sprecare.

Abbiamo sviscerato le criticità infrastrutturali della Provincia di Agrigento carente di adeguati collegamenti stradali, mancando ancora di autostrade, e di “ normali “ servizi ferroviari, dei ritardi al completamento dei lavori e delle chiusure sine die degli assi viari, dal percorso iniziato sul nuovo aeroporto dell’area sud-occidentale che ancora è nel limbo, della crisi idrica e delle scuole, anche per quanto attiene il problema dei disabili, privati in tutto o in parte del servizio ed assistenza alla comunicazione, delle famiglie e dei lavoratori lasciati a se stessi.

Abbiamo parlato di sicurezza e del ruolo dei Sindaci troppo spesso isolati e a rischio per l’incolumità personale, ed altresì della PA, della stabilizzazione dei precari negli enti pubblici, della gestione del fenomeno migratorio e di tanto altro. Ho comunicato al Prefetto le mie attività parlamentari e gli ho espresso la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale per il bene del territorio e dei cittadini perché a tutti siamo garantiti i servizi primari ed essenziali a partire dalla Sanità che deve essere pubblica ed universale”